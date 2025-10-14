English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!

AP School Holiday 2025: విద్యార్థులకు అనుకోని శుభవార్త వచ్చింది. దీపావళికి ముందే స్కూళ్లకు వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు రావడంతో వారు ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏపీలోని కర్నూల్‌ పర్యటన సందర్భంగా ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో కర్నూల్లోని నాలుగు మండలాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించినట్లు డీఈఓ శామ్యూల్ పాల్ తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 విద్యార్థులకు దీపావళి పండుగ సెలవులు రానున్నాయి. అయితే వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు రావడంతో వాళ్లకి పండగలాంటి వార్త వచ్చింది. ఇటీవలే దసరా సెలవులు కూడా 13 రోజులు వచ్చాయి. అయితే తాజాగా దీపావళికి ముందే మరో రెండు రోజులు అదనంగా సెలవులు వస్తున్నాయి.  

 ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లాల్లో నరేంద్ర మోదీ పర్యటనలో భాగంగా ఈనెల అక్టోబర్‌ 15, 16 తేదీల్లో నాలుగు మండలాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించినట్లు విద్యాసంస్థల డీఈఓ శామ్యూల్ పాల్‌ తెలిపారు.   

 కర్నూల్ అర్బన్, రూరల్, కల్లూరు, ఓర్వకల్లు మండలాల పాఠశాలలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని చెప్పారు, అయితే ఎఫ్ఏ2 పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో అవి ఈనెల 21, 22వ తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు. దీపావళి కూడా సోమవారం 20వ తేదీ రానుంది అప్పుడు కూడా లాంగ్‌ వీకెండ్‌ సెలవులు రానున్నాయి.  

దేశ ప్రధానమంత్రి కర్నూలు సభ విజయవంతం చేసేందుకు పదిమంది మంత్రులు అక్కడే మకాం వేశారు. జన సమీకరణ చేస్తున్నారు. ఈనెల 16న జరిగే సభకు దాదాపు 7,500 మంది పోలీసు బందోబస్తు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.   

 ఇక ప్రధానమంత్రి పర్యటించే ప్రాంతాల్లో దాదాపు 200 కు పైగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌ల ఎగరవేత పై నిషేధం కూడా విధించారు. ప్రధాని సభకు దాదాపు 8000 బస్సుల్లో జనాల తరలింపుకు సమకూరుస్తున్నట్లు సమాచారం.

