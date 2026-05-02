AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!

87 Days Holidays In Upcoming AP Academic Year 2026-27: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. వచ్చే అకడమిక్ ఇయర్లో స్కూళ్లకు సెలవులు భారీగా రానున్నాయి. ప్రధానంగా దసరా, సంక్రాంతి పండుగ సమయాల్లో ఈ సెలవులు వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అకడమిక్ ఇయర్ స్కూల్ వర్కింగ్ రోజులు 229 ఉండగా.. 87 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయని పాఠశాల విద్యా ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. తిరిగి 2026 జూన్ 12వ తేదీ నుంచి పాఠశాలలో పునః ప్రారంభం అవుతాయి. అయితే 2026 కు సంబంధించి అకడమిక్ ఇయర్ స్కూల్లలో వర్కింగ్ డేస్ సెలవుల కూడా విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ 2026-27 కు సంబంధించి స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ 229 రోజులు ఖరారు చేయగా, 87 రోజులు సెలవులు ఉంటాయని ప్రకటించింది. అక్టోబర్ నెలలో అత్యధికంగా 15 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.
ఆ నెలలో ప్రధానంగా దసరా పండుగ వస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుపుకుంటారు. దాదాపు 15 రోజులకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇక అక్టోబర్ 12 నుంచి 21వ తేదీ వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ నెలలో ఆదివారాలు ఇక రెండో శనివారం కలిపి మొత్తం 15 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.
ఇక 2027 జనవరి 11 నుంచి 17వ తేదీ వరకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవులు ఉంటాయి. సంక్రాంతి ప్రతి ఏడాది ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రధానంగా ఏపీలో ఈ వేడుక వైభవంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు సెలవులు వస్తాయి.
ఇక ఆగస్టు నెలలోనే ఎఫ్-1, అక్టోబర్లో FA- 2 నవంబర్లో SA-1, 2027 ఏప్రిల్ నెలలో SA-2 పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇక పదో తరగతి పరీక్షలు కూడా మార్చి నెలలోనే ప్రతి ఏడాది నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఆ తర్వాత స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ప్రకటిస్తారు.