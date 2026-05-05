AP School Holidays: వేసవి సెలవుల్లో ఏపీ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. 87 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!

School Holidays 2026-27:ప్రస్తుతం స్కూల్ పిల్లలకు వేసవి సెలవులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్ పిల్లలకు కూడా ప్రస్తుతం హాలిడేస్ ఉండగా.. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా వచ్చే సంవత్సరం కి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. ఇక అందులో ఉన్న సెలవుల వివరాలు పిల్లలను ఆనందానికి గురి చేస్తున్నాయి.
2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ కొత్త అకడమిక్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకునేలా అన్ని ముఖ్యమైన తేదీలు పేర్కొన్నారు. ఈసారి మొత్తం 229 పని రోజులతో పాటు 87 రోజుల సెలవులు ఉండనున్నాయి. అదనంగా ఐచ్ఛిక సెలవులు, స్థానిక పండుగల కోసం ప్రత్యేక సెలవులు కూడా ఉంటాయి.   

పాఠశాలలు జూన్ నెలలో తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. మొదటి రోజుల్లోనే విద్యార్థుల అడ్మిషన్ల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. కొత్త తరగతులకు అలవాటు పడేందుకు ప్రత్యేకంగా “సంసిద్ధత కార్యక్రమాలు” కూడా అమలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా 1, 2, 6 తరగతుల విద్యార్థులకు ఎక్కువ రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. మిగతా తరగతులకు కూడా కొద్ది రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.  

విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ప్రతి శనివారం “నో బ్యాగ్ డే”గా నిర్వహించనున్నారు. ఆ రోజు పుస్తకాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా ఆటలు, సృజనాత్మక కార్యక్రమాలు, ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఇది పిల్లలలో ఆసక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.  

ఉపాధ్యాయుల పనిభారాన్ని కూడా ఈసారి సమతుల్యం చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు వారానికి కనీసం 24 పీరియడ్లు, గరిష్టంగా 30 పీరియడ్లు మాత్రమే బోధించాలి అని నిర్ణయించారు. అవసరమైతే కొన్ని సబ్జెక్టులు ఇతర టీచర్లు కూడా బోధించేలా మార్పులు చేస్తున్నారు.  

సెలవుల విషయానికి వస్తే, దసరా సెలవులు అక్టోబర్ మధ్యలో ఉంటాయి. క్రిస్మస్ సందర్భంగా మైనారిటీ పాఠశాలలకు ఎక్కువ రోజులు సెలవులు ఇస్తారు. సాధారణ పాఠశాలలకు మాత్రం ఒకరోజు మాత్రమే ఉంటుంది. సంక్రాంతి పండుగకు జనవరి నెలలో వారం రోజుల పాటు సెలవులు ఉంటాయి.  

పరీక్షల షెడ్యూల్ కూడా ముందుగానే ప్రకటించారు. ఫార్మేటివ్ పరీక్షలు సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు నిర్వహిస్తారు. సమ్మెటివ్ పరీక్షలు కూడా రెండు సార్లు ఉంటాయి. పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రీ-ఫైనల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరిలో జరుగుతాయి. చివరగా పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి నెలలో నిర్వహిస్తారు.

