School Children Good News: ఏపీ స్కూల్ పిల్లలు ఎగిరికిగంతేసే న్యూస్.. అక్టోబర్ 23 నుంచి ఫ్రీ..!

School Students Good News : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక శుభవార్తను తెలిపింది. అక్టోబర్ 23 నుండి.. వాళ్ల అందరికీ అవసరమైన ఒక సర్టిఫికెట్..ఉచితంగా అందివ్వడానికి సిద్ధమయ్యింది. ఇంతకీ అదేమిటంటే..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులకు.. తాజాగా ఒక గుడ్ న్యూస్ వినిపిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు ప్రత్యేకంగా ఆధార్ క్యాంపులను నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  ఈ మేరకు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం. ఈనెల 23 నుంచి 30వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని స్కూళ్లలో.. ఆధార్ స్పెషల్ క్యాంపులను నిర్వహించబోతున్నారు. అలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద 16,51,271 మంది పిల్లల బయోమెట్రిక్లను అప్డేట్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది

ఇందుకు సంబంధించి ఏపీ విద్యాశాఖతో UIDAI  కంబైన్డింగ్ గా ఈ క్యాంపులను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. పిల్లల బయోమెట్రిక్ లో అప్డేట్లను పూర్తిగా ఉచితంగానే చేయబోతున్నారు. పైగా ఎలాంటి చెల్లింపులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. 

ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులలో పిల్లలు బడిలో చేర్చాలన్నా.. ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా కూడా కచ్చితంగా ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. అన్నిటికీ కూడా ఆధార్ కార్డు ప్రమాణంగా తీసుకుంటున్నారు. గతంలో ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్లు, బ్యాంకులు, గ్రామ సచివాలయాలలో ఈ సేవలు లభిస్తున్నాయి. 

కొత్తగా ఆధార్ కార్డు నమోదు చేసుకోవడానికి ఎటువంటి డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.. అలాగే ఐదు సంవత్సరాల నుంచి 17 సంవత్సరాల లోపు విద్యార్థులకు తమ ఆధార్ కార్డు బయోమెట్రిక్ వివరాలను పూర్తిగా ఉచితంగానే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఉచిత సేవ కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆధార్ చార్జీలు కూడా పెరిగాయి.  

 ముఖ్యంగా పుట్టిన తేదీ, పేరు వంటి వివరాలను మార్చుకోవడానికి రూ .50 రూపాయలు ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ .75 రూపాయలు అయ్యింది. సాధారణ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ కోసం రూ.100 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.125 రూపాయలకు పెరిగింది. ఏదైనా అప్డేట్ కోసం రూ .50 రూపాయల నుంచి రూ .75 రూపాయలకి పెంచారు. కానీ ఇందులో కొన్ని సేవలను మాత్రం ఉచితంగా అందించబోతున్నారు.

