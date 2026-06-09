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AP School Summer Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. వేసవి సెలవులు జూన్ 17 వరకు పొడిగింపు?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 09, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:46 AM IST

AP School Summer Holidays:రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు పొడిగింపుపై కీలక విషయాలు వినిపిస్తున్నాయి . ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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ఏపీ విద్యాశాఖ

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వేసవి సెలవులు ముగియనున్న వేళ విద్యార్థులకు ఒక శుభవార్త వినిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎండలు ఇంకా తగ్గకపోవడంతో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులను మరికొన్ని రోజులు పొడిగించే అవకాశంపై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 12న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా అధికంగానే నమోదవుతున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకెళ్లారు. ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని జూన్ 12న స్కూళ్లు ప్రారంభించకుండా జూన్ 15 లేదా జూన్ 17 వరకు వాయిదా వేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ విషయంపై విద్యాశాఖకు కూడా లేఖ రాసినట్లు సమాచారం.

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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాలుల ప్రభావం కూడా కనిపిస్తోంది. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో అత్యధికంగా 41.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, తూర్పుగోదావరి, అనకాపల్లి, కృష్ణా, తిరుపతి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో కూడా 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.  

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ఏపీ స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్నపిల్లలు వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్, జ్వరం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందువల్ల మరికొన్ని రోజులు సెలవులు పొడిగించాలని వారు కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.  

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జూన్ 17 వరకు సెలవులు

అదే సమయంలో స్కూళ్లు ప్రారంభించే ముందు తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, ఫ్యాన్లు, లైట్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో అధికారులు తనిఖీ చేయాలని సూచనలు వచ్చాయి. విద్యార్థులు సౌకర్యవంతమైన వాతావరణంలో చదువుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

AP Schools Reopening Date5/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ వేసవి సెలవులు

అయితే ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. వేసవి సెలవుల పొడిగింపుపై ప్రభుత్వం త్వరలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఆ నిర్ణయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
AP School Summer Holidays 2026
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June 17 School Holidays
Andhra Pradesh Education News

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