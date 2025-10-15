English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holiday Tomorrow: ఏపీ స్కూల్స్‌కి రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజుల సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

School Holiday Tomorrow: ఏపీ స్కూల్స్‌కి రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజుల సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..!

Schools Holiday : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చే రెండు రోజులు ..అక్టోబర్ 16, 17, 2025..పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్ర పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కర్నూలు రూరల్‌, కర్నూలు అర్బన్‌, కాళ్లూరు, ఓర్వకల్ మండలాల్లోని అన్ని ప్రభుత్వ.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఈ రెండు రోజులపాటు మూసివేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
1 /6

రేపు ఎల్లుండి రెండు రోజులు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో..కర్నూలు రూరల్‌, కర్నూలు అర్బన్‌, కాళ్లూరు, ఓర్వకల్ మండలాల్లో అన్ని స్కూల్స్ కి సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఈ నిర్ణయం ప్రజా భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా భారీగా ప్రజలు, భద్రతా సిబ్బంది కర్నూలు జిల్లాకు తరలివస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ మరియు ఏర్పాట్లలో అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకు ఈ సెలవులను ప్రకటించారు. 

2 /6

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 16న  కర్నూలు జిల్లాలోని నన్నూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద ప్రజా సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. అదే రోజున శ్రీశైలంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానాన్ని కూడా సందర్శించనున్నారు. అదనంగా, ఆయన శ్రీ శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శించనున్నారు.

3 /6

ప్రధాని ఈ పర్యటనలో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనున్నారు. మొత్తం రూ.13,430 కోట్ల విలువైన జాతీయ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించబోతున్నారు. వీటిలో రోడ్లు, పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధి అవకాశాలు వంటి అంశాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద మద్దతు ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది.

4 /6

ఈ రెండు రోజుల సెలవుల కారణంగా అక్టోబర్ 16, 17 తేదీల్లో జరగాల్సిన పాఠశాల పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఇప్పుడు ఆ పరీక్షలు అక్టోబర్ 21, 22 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులు ఈ మార్పులను గమనించాలని పాఠశాలలు సూచించాయి.

5 /6

ప్రధాని పర్యటన తర్వాత విద్యార్థులకు మరో ఆనందవార్త ఉంది. అక్టోబర్ 20న దీపావళి పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. అదనంగా, అక్టోబర్ 18న ధన త్రయోదశి, 19న ఆదివారం కావడంతో విద్యార్థులు వరుసగా మూడు రోజులపాటు పండుగ మూడ్‌లో గడపబోతున్నారు.

6 /6

అదేవిధంగా, డిసెంబర్ 23 నుండి 27 వరకు క్రిస్మస్ సెలవులు ఉండగా..జనవరి 10 నుండి 18 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. సమ్మర్ సెలవులు మాత్రం ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11, 2026 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.

ap school holiday Andhra Pradesh schools closed AP Schools Holiday List School Holiday tomorrow AP school holiday news PM Modi Visit AP

Next Gallery

Prabhas: నవ దంపతులుగా అనుష్క, ప్రభాస్.. అందరికీ హాయ్ చెబుతూ..!