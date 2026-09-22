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School Holiday: ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు

Written ByVishnupriya
Published: Sep 22, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:30 PM IST

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాయుగుండం ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతోంది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రానున్న గంటల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

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వాయుగుండం

రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (SDMA) ప్రకారం, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వాయుగుండం రానున్న 12 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ రేపు రాత్రి లేదా ఎల్లుండి తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాలపై అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు.  

Srikakulam schools holiday2/5

ఉత్తరాంధ్ర భారీ వర్షాలు

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో తక్కువ సమయంలో భారీగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.  

AP schools holiday3/5

ఏపీ స్కూళ్లకు సెలవు

ముఖ్యంగా నదులు, వాగులు, చెరువుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల కారణంగా నీటి మట్టాలు ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున నదులు, వాగులు దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని సూచించారు.  

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శ్రీకాకుళం స్కూళ్లకు సెలవు

ఇదిలా ఉంటే భారీ వర్షాల ప్రభావంతో విద్యా సంస్థల విషయంలో కూడా అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై నీరు నిలిచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రయాణాల విషయంలో కూడా ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే తప్ప భారీ వర్షం సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిదని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

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ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం

ప్రస్తుతం వాయుగుండం కదలికను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరిన్ని జిల్లాల్లో కూడా హెచ్చరికలు లేదా ఇతర నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు వాతావరణ శాఖ, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని కోరారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదాలను తగ్గించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

TAGS:
Ap Heavy rains
Andhra Pradesh weather
Srikakulam schools holiday
AP Schools Holiday
North Andhra heavy rains
cyclone alert AP

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