/ School Holidays:విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇప్పుడు ఏకంగా 87 రోజులు సెలవులు!

School Holidays:ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యార్థులు మళ్లీ బడిబాట పట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దాదాపు రెండు నెలల వేసవి సెలవుల తర్వాత జూన్ 12 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల్లో కొత్త విద్యా సంవత్సరంపై ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది.
విద్యాశాఖ తాజాగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం మొత్తం 229 పని దినాలు ఉండగా, విద్యార్థులకు 87 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. దీంతో చదువుతో పాటు విశ్రాంతి, పండుగలు, కుటుంబంతో గడిపే సమయం కూడా విద్యార్థులకు లభించనుంది.
కొత్త విద్యా సంవత్సరంలో బోధన కార్యక్రమాలు మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించింది. సమయపాలన, విద్యా ప్రమాణాల మెరుగుదల, విద్యార్థుల అభ్యాస నైపుణ్యాల పెంపుపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టనున్నారు.
అలాగే త్రైమాసిక, అర్ధవార్షిక, వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్ను కూడా ముందుగానే ప్రకటించారు. దీంతో విద్యార్థులు తమ చదువుకు అనుగుణంగా ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.పాఠశాలల ప్రారంభ తేదీల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు, వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా సెలవులు పొడిగించినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే తరగతులు ప్రారంభమవుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థలు జూన్ 12 నుంచి పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మొదటి రోజు నుంచే బోధన ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని సూచించింది. ఇక వేసవి సెలవుల్లో ఆటలు, వినోదంతో గడిపిన చిన్నారులు ఇప్పుడు కొత్త తరగతులు, కొత్త పాఠ్యాంశాలు, కొత్త లక్ష్యాలతో విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. పాఠశాల ప్రాంగణాలు మళ్లీ విద్యార్థుల సందడితో కళకళలాడనున్నాయి.
కొత్త విద్యా సంవత్సరం విజయవంతంగా సాగాలని, విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ, వ్యక్తిత్వ వికాసం, సృజనాత్మకతలో కూడా ముందంజలో ఉండాలని విద్యాశాఖ ఆకాంక్షిస్తోంది. రెండు నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ బడిగంట మోగనుండటంతో రాష్ట్రంలో విద్యా వాతావరణం మరింత చురుకుగా మారనుంది.