AP Employees Promotion: సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రమోషన్‌పై హైకోర్టు ఆదేశాలు

AP Employees Promotion:ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్‌తో పాటు ప్రమోషన్ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టు సూచించింది. ఈ విషయంపై నాలుగు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల కమిషనర్‌ను ఆదేశించింది.
ఈ కేసు నేపథ్యం చూస్తే, గత సంవత్సరం జనవరి 27న ఏపీ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం ఒక వినతి సమర్పించింది. అందులో ఐదేళ్లు సేవ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్‌తో పాటు ప్రమోషన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. అయితే ఈ వినతిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన నిర్ణయం రాకపోవడంతో, సంఘం హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.  

ఈ పిటిషన్‌ను ఏపీ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు వలమల శ్రీనివాసరావు దాఖలు చేశారు. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు, కెరీర్ అభివృద్ధి దృష్ట్యా ప్రమోషన్ వ్యవస్థ చాలా అవసరమని ఆయన వాదించారు. అలాగే ఐదేళ్ల సేవ పూర్తి చేసిన వారికి కనీసం ఒక స్థాయి పెరుగుదల ఉండాలని కోరారు.  

ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది కోటా కుప దీపి తన వాదనలు వినిపించారు. ఉద్యోగుల సమస్యలు చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.  

ఈ వాదనలు విన్న హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వి. సుజాత స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉద్యోగుల సంఘం ఇచ్చిన వినతిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, నాలుగు వారాల్లో తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.  

ఈ నిర్ణయం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల్లో ఆశలు రేకెత్తించింది. ఇప్పటివరకు ప్రమోషన్ అవకాశాలు లేకపోవడంతో నిరాశలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఇది మంచి వార్తగా మారింది.

