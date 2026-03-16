Ap 10th Exams: ఏపీలో నేటి నుంచే 10వ తరగతి పరీక్షలు.. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పక్కా ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే..!

10th class exams in ap from today: ఏపీలోని 10వ తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్. ఈరోజు నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్చి 16వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు దాదాపు 15 రోజుల వ్యవధిలో ఈ 10వ తరగతి ఎగ్జామ్స్ పూర్తి కానున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కాగా.. నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా స్టార్ కాబోతున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదవ తరగతి పరీక్షలు 2026 సోమవారం ప్రారంభమై 2026 ఏప్రిల్ 1 వరకు కొనసాగుతాయి. పరీక్షలు ఉదయం 9.30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు జరుగుతాయి. మొత్తం 6,40,916 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. వీరిలో 6,22,074 మంది రెగ్యులర్ అభ్యర్థులు, 18,842 మంది ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు ఉన్నారు. 3,28,652 మంది బాలురు, 3,12,264 మంది బాలికలు ఉన్నారు.
10వ తరగతి విద్యార్థులు పరీక్ష రాసే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ రూల్స్ పాటించాలి. ముఖ్యంగా OMR షీట్ పైన ఫోటో, పేరు, నెంబర్ ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. తప్పులు దొర్లితే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. 24 పేజీల బుక్లేట్లో ఆన్సర్స్ రాసిన తర్వాత అవసరమైతే మరో 12 పేజీల బుక్లెట్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం కల్పించారు. బ్లూ, బ్లాక్ పాయింట్ పెన్నులకు అనుమతి ఉంటుంది.
ఇక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,415 కేంద్రాలలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి దాదాపు 38,958 మంది ఇన్విజిలేటర్లను నియమించారు. విద్యార్థులు ఉదయం 8.30 గంటలలోపు పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని.. ఉదయం 10 గంటల తర్వాత ప్రవేశానికి అనుమతి లేదని అధికారులు తెలిపారు.
మార్చి 5న హాల్ టిక్కెట్లు విడుదలయ్యాయి. దీనిని అధికారిక వెబ్సైట్, పాఠశాల లాగిన్లు, LEAP యాప్, మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సర్వీస్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. పరీక్ష రోజుల్లో విద్యార్థులు హాల్ టికెట్లు చూపించి ఉచితంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో బస్సు ప్రయాణాన్ని పొందవచ్చు. పరీక్షా సమయంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా, పోలీసు శాఖతో సమన్వయంతో శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అధికారులు 210 సున్నితమైన పరీక్షా కేంద్రాలను గుర్తించారు. వీటిని సీసీటీవీ నిఘాలో ఉంచుతారు. దాదాపు 156 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లను మోహరించనున్నారు. అన్ని కేంద్రాలలో వైద్య బృందాలు, ప్రథమ చికిత్స సౌకర్యాలు, ఏఎన్ఎం సిబ్బందిని కూడా ఉంచుతారు. తగినంత తాగునీరు, సీటింగ్ ఏర్పాట్లు, వెంటిలేషన్, ఫర్నిచర్ను ఎగ్జామ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాయి.