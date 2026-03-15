AP SSC Exams 2026: రేపటి నుంచే పది పరీక్షలు ప్రారంభం.. విద్యార్థులు చివరి నిమిషంలో ఈ చిన్న మిస్టేక్ చేయకండి..!!

AP SSC Exams 2026 Starts From Tomorrow Important Guidelines: రేపటి నుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తుంది. మొదటి రోజు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ తో పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలు కొనసాగుతాయి. అయితే విద్యార్థులు పాటించాల్సిన నిబంధనలు ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
 
మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ 2026 కూడా విడుదల చేశారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ BSEP లో ఈ హాల్ టికెట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులు ప్రతిరోజు హాల్ టికెట్ తమతోపాటు పరీక్ష కేంద్రాలకు తీసుకువెళ్లాల్సిందే. ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.   

ఈ హాల్ టికెట్ పైన ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. విద్యార్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, ఎగ్జామ్స్ సెంటర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్, పరీక్ష సమయం, సబ్జెక్ట్స్ వంటివి హాల్ టికెట్ పై పొందుపరుస్తారు.   

ఏపీ ఎస్‌ఎస్‌సీ పరీక్షల అధికారిక టైం టేబుల్ ప్రకారం ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. కనీసం గంట ముందు విద్యార్థులు కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి.   

హడావుడిలో విద్యార్థులు ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా ఉండాలి. తమతో పాటు హాల్ టికెట్ బ్లూ లేదా బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్, స్టేషనరీ వంటివి తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇతర వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.   

విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచ్, టాబ్లెట్, బ్లూటూత్, హెడ్ ఫోన్స్ వంటి పరికరాలు తమతో పాటు తీసుకెళ్లడం నిషేధించారు. అంతేకాదు ఈ పరీక్షలకు క్యాలిక్యులేటర్, లాగ్ టేబుల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఎలాంటివి కూడా ఎగ్జామ్ కేంద్రంలోకి పర్మిషన్ ఉండదు.  

 ఇక ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లకు ఆలస్యంగా వస్తే కేంద్రంలోకి పర్మిషన్ ఉండదు. ఎగ్జామ్స్ పూర్తయ్యే వరకు సెంటర్లోనే కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్విజిలేటర్‌కు అందజేసిన తర్వాతే బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది. ఏవైనా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే మాత్రం విద్యార్థులపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

