Summer Holidays 2026:ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేసవి సెలవులపై విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈసారి గతంతో పోలిస్తే కొంత భిన్నంగా షెడ్యూల్ను రూపొందించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రత దృష్ట్యా ఈ మార్పులు తీసుకువచ్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 23ను పాఠశాలల చివరి పని దినంగా నిర్ణయించారు. దాని తరువాత ఏప్రిల్ 24 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. జూన్ 11 వరకు సెలవులు కొనసాగనున్నాయి. మొత్తం చూస్తే సుమారు 45 నుంచి 50 రోజుల వరకు విద్యార్థులకు విశ్రాంతి లభించనుంది. దీని వల్ల పిల్లలు వేసవి వేడిలో స్కూల్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇదే సమయంలో పదో తరగతి ఫలితాలపై కూడా విద్యాశాఖ దృష్టి పెట్టింది. మే మొదటి వారం లోపల ఫలితాలు విడుదల చేయాలని అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇంటర్ ఫలితాలు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు పదో తరగతి ఫలితాలపై చివరి పనులు జరుగుతున్నాయి.
వేసవి సెలవుల సమయంలో విద్యార్థుల భద్రత చాలా ముఖ్యమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా ఉండాలని సూచించారు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఆటలు ఆడకుండా ఇంట్లోనే ఉండేలా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, సెలవుల్లో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలకు ఎక్కువగా అలవాటు పడకుండా చూసుకోవాలని విద్యాశాఖ తెలిపింది. బదులుగా పుస్తకాలు చదవడం, ఆటలు ఆడడం, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం వంటి మంచి అలవాట్లు పెంపొందించాలని సూచించారు.
సెలవులు ప్రారంభం కాకముందే పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఈ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా పిల్లలకు వేసవిలో ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో చెప్పాలని సూచించారు. తగినంత నీళ్లు తాగడం, తేలికపాటి దుస్తులు ధరించడం, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవడం వంటి విషయాలను వివరించాలి.
ఇక కొత్త విద్యా సంవత్సరం విషయానికి వస్తే, జూన్ 12 నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అంతకు ముందు ఇంటర్ తరగతులు జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలలు అన్ని ఏర్పాట్లు ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.