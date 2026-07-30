AP Thalliki Vandanam Scheme 2026:ఆంధ్రప్రదేశ్లో తల్లికి వందనం పథకం కింద రూ.13 వేల ఆర్థిక సాయం ఇంకా అందని అర్హులైన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఇప్పటికే అర్హుల జాబితాలో పేరు లేకపోయినా లేదా డబ్బులు జమ కాకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అర్హత ఉన్న వారు ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తల్లికి వందనం పథకం కింద రూ.13 వేల ఆర్థిక సాయం ఇంకా అందని అర్హులైన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఇప్పటికే అర్హుల జాబితాలో పేరు లేకపోయినా లేదా డబ్బులు జమ కాకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అర్హత ఉన్న వారు ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆగస్టు 3 వరకు స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. కొత్తగా అర్హత పొందిన కుటుంబాలు, అలాగే ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 1వ తరగతి లేదా ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరిన విద్యార్థుల వివరాలను కూడా పరిశీలిస్తారు.
దరఖాస్తు చేసే సమయంలో అవసరమైన పత్రాలు, వివరాలను సరిగ్గా సమర్పించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా వివరాలు ఉంటే పరిశీలన త్వరగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల దరఖాస్తు చేసేముందు అన్ని వివరాలను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
అధికారులు అన్ని దరఖాస్తులను పరిశీలించి ఆగస్టు 30న తుది అర్హుల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు అర్హులైన తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.13 వేల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది.ఇప్పటికే డబ్బులు అందుకున్న వారు మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే అర్హత ఉన్నప్పటికీ డబ్బులు రాకపోయిన వారు మాత్రం ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో అధికారులు దరఖాస్తు ప్రక్రియపై అవసరమైన సహాయం అందిస్తారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అక్కడే నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. చివరి రోజు వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేయడం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.ఈ పథకం ద్వారా విద్యార్థుల చదువుకు అవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించడం, తల్లులకు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. అందుకే అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఈ సాయం చేరేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
మీకు ఇంకా రూ.13 వేల ఆర్థిక సాయం అందకపోతే, ఆగస్టు 3లోపు సమీపంలోని స్వర్ణ గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాన్ని సంప్రదించి దరఖాస్తు చేయండి. ఈ అవకాశం మిస్ అయితే తర్వాత మళ్లీ దరఖాస్తు చేసే అవకాశం లేకపోవచ్చు. అందువల్ల అర్హులైన ప్రతి కుటుంబం ఈ చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.