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AP Thalliki Vandanam Scheme 2026:ఈ రోజు తల్లికి వందనం నిధుల విడుదల.. లక్షల మంది తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13 వేల జమ

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:06 AM IST

AP Thalliki Vandanam Scheme 2026:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న తల్లికి వందనం పథకం కింద నిధులను ఇవాళ విడుదల చేయనుంది. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లులు, సంరక్షకుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా ఆర్థిక సాయం జమ చేయనున్నారు. పిల్లల చదువుకు కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని కొనసాగిస్తోంది.

Rs 13000 Deposit1/5

తల్లికి వందనం 2026

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి మొత్తం 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈ పథకం ప్రయోజనం కలగనుంది. వీరికి సంబంధించిన 42.70 లక్షల మంది తల్లులు, సంరక్షకుల ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి రూ.13,000 చొప్పున ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది. ఇందుకోసం మొత్తం రూ.10,120.78 కోట్ల నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తోంది.  

AP Student Welfare Scheme2/5

ఏపీ తల్లికి వందనం

ఈ పథకం వల్ల పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు విద్యా ఖర్చుల భారం కొంత తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పిల్లల చదువును కొనసాగించేందుకు అవసరమైన ఖర్చులకు ఈ ఆర్థిక సాయం ఉపయోగపడనుంది. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఈ పథకం ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు సహాయం అందిస్తోంది.  

AP Government Scheme3/5

రూ.13 వేల జమ

ఈ పథకానికి అర్హులైన వారు తమ వివరాలను మన మిత్ర వాట్సాప్ సేవ లేదా వెబ్ యాప్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. తమ పేరు జాబితాలో ఉందో లేదో, డబ్బు జమ అయిందో లేదో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో పరిశీలించుకునే అవకాశం కల్పించారు.  

Thalliki Vandanam 20264/5

తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులు

ఇక ఈ విద్యా సంవత్సరంలో కొత్తగా పాఠశాలల్లో చేరిన విద్యార్థులను కూడా ప్రభుత్వం ఈ పథకంలో చేర్చనుంది. వారికి రెండో విడతలో ఆగస్టు 30న ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో కొత్తగా అడ్మిషన్ తీసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలు కూడా ఈ పథకం ప్రయోజనం పొందనున్నాయి.  

AP Thalliki Vandanam Scheme5/5

తల్లికి వందనం చెల్లింపు

విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రతి విద్యార్థి చదువుకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అడ్డంకి కాకూడదనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. నిధులు నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కావడంతో పారదర్శకత పెరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా లభించనుంది.

TAGS:
AP Thalliki Vandanam Scheme
Thalliki Vandanam 2026
AP Government scheme
Rs 13000 Deposit
AP Student Welfare Scheme
Thalliki Vandanam Beneficiary List

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