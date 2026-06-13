/AP Village Surveyors: గ్రామ సర్వేయర్లకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. కొత్త వేతనాల ప్రతిపాదన ఇదే!

AP Village Surveyors:ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సర్వేయర్లకు సంబంధించిన పదోన్నతుల వ్యవహారంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు పడింది. సవరించిన పదోన్నతుల ఫైల్లో గ్రామ సర్వేయర్ గ్రేడ్–I పోస్టుకు రూ.29,980 వేతనాన్ని ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. అలాగే తదుపరి పదోన్నతి పోస్టు అయిన అసిస్టెంట్ సర్వేయర్కు రూ.32,670 వేతనాన్ని ప్రతిపాదించారు.
ఈ సవరించిన వేతన స్కేళ్లను శాఖ కమిటీ పరిశీలించి సిఫార్సు చేసినట్లు వెల్లడైంది. గ్రామ సర్వేయర్ల పదోన్నతులు, వేతనాల అంశంపై చాలా కాలంగా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శాఖ కమిటీ చేసిన సిఫార్సులు గ్రామ సర్వేయర్లలో ఆశలు పెంచుతున్నాయి.
సమాచారం ప్రకారం, మరో రెండు రోజుల్లో ఈ సవరించిన ఫైల్ను ఈ-ఆఫీస్ ద్వారా సంబంధిత అధికారులకు పంపించే ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. అనంతరం అధికారులు ఫైల్ను పరిశీలించి తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో గ్రామ సర్వేయర్లు ఈ పరిణామాలను ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సర్వేయర్ల సంఘం తమ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసిన గ్రామ సర్వేయర్ మిత్రులందరికీ సంఘం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపింది. సభ్యుల సహకారం, ఐకమత్యం, పోరాట స్ఫూర్తి వల్లే ఈ స్థాయిలో పురోగతి సాధ్యమైందని సంఘం పేర్కొంది.
గ్రామ సర్వేయర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో సంఘం కీలక పాత్ర పోషించిందని సభ్యులు చెబుతున్నారు. వేతనాల పెంపు, పదోన్నతుల అవకాశాలు, సేవా నిబంధనల మెరుగుదల వంటి అంశాలపై నిరంతరం కృషి చేస్తూ వస్తోంది.
భవిష్యత్తులో కూడా గ్రామ సర్వేయర్ల హక్కులు, సంక్షేమం కోసం సంఘం తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుందని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల కోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.