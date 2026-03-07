English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srikakulam: మహిళలకు సువర్ణావకాశం.. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాలు, రూ.34,000 జీతం!

AP WDCW Jobs 2026 In Srikakulam: మహిళా దినోత్సవం ముందే భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఏపీ ప్రభుత్వం. సాధారణంగా మహిళలకు అవకాశాలు పురుషులతో పోలిస్తే తక్కువే. అయితే తాజాగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూసే మహిళలకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ (WDCW)లో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. 13 పోస్టులు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలన్నది చాలామంది కల. అయితే మహిళా దినోత్సవం ముందే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భారీ గుడి న్యూస్ చెప్పింది. ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం లోని మహిళలకు ఇది ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్. అక్కడి మహిళ అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ (WDCW) వన్ స్టాప్ సెంటర్‌లో 13 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.  

 ఆ జిల్లాకు చెందిన మహిళలకు ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఎలాంటి పరీక్ష నిర్వహించరు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ  ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. మహిళల కోసమే ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. అయితే ఈ ఉద్యోగాలు కాంట్రాక్టు బేసిస్ ఉంటాయి.   

 ప్రధానంగా ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నియామకాలు మిషన్ వాత్సల్య స్కీమ్‌ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన జరుగుతోంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూ ధ్రువపత్రాల వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఎంపిక చేయనున్నారు. అర్హులైన మహిళలు 2026 మార్చి 13వ తేదీ వరకు ఆఫ్ లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.   

ఉమెన్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ (WDCW)శాఖ ద్వారా ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. మిషన్ వాత్సల్య కింద శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ ఆఫ్ లైన్ విధానంలో ఈ ఖాళీల భర్తీ చేపట్టారు. ఇందులో జీతం రూ.13 వేల నుంచి రూ.34 వేల వరకు లభిస్తుంది.   

 ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సైకో సోషల్ కౌన్సిలర్. కేస్‌ వర్కర్, పారామెడికల్ పర్సనల్, పారాలిగల్ పర్సనల్ లేదా లాయర్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, సెక్యూరిటీ గార్డ్, మల్టీ పర్పస్ స్టాప్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు.  

 ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే LLB లేదా LLM, సోషల్ వర్క్ (MSW) , సోషియాలజీ, సైకాలజీ, డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ, పీజీ చేసిన వారు అర్హులు. సపోర్ట్ స్టాఫ్ పోస్టుల కోసం పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత అయితే చాలు. వారి వయస్సు 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. గరిష్టంగా 42 ఏళ్లు కొన్ని పోస్టులకు ఉన్నాయి.

