English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..

Heavy Rains in AP: పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు.. ఏపీ ప్రజలకు ఐఎండీ బిగ్ అలర్ట్..

Heavy rain alert for Andhra Pradesh:రాబోయే రెండు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురుస్తాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండలని పలు సూచనలు చేశారు.
 
1 /5

ఒకప్పుడు సమ్మర్ లో ఎండలు, వర్షాకాలంలో కుండపోతలుగా వానలు ఉండేవి.ఏ సీజన్లలో దానికి తగ్గ ప్రభావం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. సమ్మర్ లో భారీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఎండాకాలంలో వరుణుడు డ్యూటీ ఎక్కి అందర్ని టెన్షన్ లో పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వానలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి.  

2 /5

మరోవైపు ఏపీ వాతావరణ కేంద్ర ఏపీ ప్రజలకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజుల పాటు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వానలు కురుస్తాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు.

3 /5

ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా..  తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి,  విజయనగరం, విశాఖ, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

4 /5

ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని కీలక సూచనలు చేసింది. పంట పొలాలు పనులకు వెళ్లేవారు మానుకొవాలని, ఇంటి ఆవరణలో పెట్టుకున్న పంటలను వర్షంకు  నానకుండా టార్పాలీన్ కవర్లను కప్పి ఉంచుకొవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాలతో దొమలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు చెప్పారు.

5 /5

మరోవైపు అకాల వర్షాలతో ఏపీ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు, సామాన్య ప్రజలు వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని, సురక్షిత ప్రాంతాల్లోఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Andhra Pradesh Heavy Rains Rains in AP Thunderstorm rain in ap Ap Weather update Rain Alert for Andhra pradesh IMD Weather Forecast Thunderstorm warning to ap Andhra pradesh rains

Next Gallery

Suriya vs Karthi: అన్యోన్యంగా ఉండే అన్నదమ్ములు సూర్య-కార్తీ మధ్య గొడవలు.. కారణమేమిటంటే..!