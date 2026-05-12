/Apara Ekadashi 2026: శక్తివంతమైన అపర ఏకాదశి.. శుభసమయం, రేపు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?..

Apara Ekadashi Tradition: అపర ఏకాదశిరోజున కొన్ని నియమాలు, పూజలు, వ్రతాలు చేస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. వైశాఖ మాసంలో రేపు మనం అపర ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. మనకు ప్రతినెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి కృష్ణ పక్షంలో ఒకటి మరోకటి శుక్ల పక్షంలో ఒక ఏకాదశి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏకాదశి రోజున అలంకార ప్రియుడైన శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించుకుంటారు. ఈ రోజున చాలా మంది విష్ణువు ఆలయాలను సందర్శిస్తారు . కొంత మంది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు కూడా చేసుకుంటారు.
మరికొంత మంది గంగా స్నానాలు చేస్తారు. మనం వైశాఖ మాసంలో రేపు అంటే మే నెల 13వ తేదీన అపర ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున ఉదయం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు దివ్యమైన మూహూర్తం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. జీవితంలలో ఆర్థిక సమస్యలతో బాధలు పడుతున్న వారు, వివాహం, ఉద్యోగంలలో ఒడిదుడుకుల్ని ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ రోజును కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే అంతా మంచి జరుగుతుంది.
ఈ రోజున శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం విష్ణు సహస్రనామా పారాయణం చేయాలి. అంతే కాకుండా దశవతారాలను భక్తితో కొలుచుకొవాలి. చాలా మంది ఈరోజున ఉపవాసం ఆచరిస్తారు. రోజంతా దైవ నామస్మరణలో లీనమై ఉండాలి. లలితా సహస్రనామా పారాయణ చేయాలి. శ్రీ రామాయణం, సుందర కాండ, హనుమాన్ చాలీసా వంటివి పఠిస్తే అంతా మంచి జరుగుతుంది. తులసీ దళాల మాలను చేసి విష్ణు భగవానుడికి సమర్పించాలి.
పారిజాత పుష్పాలు అంటే విష్ణు మూర్తికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. దొరికితే భక్తితో సమర్పించుకొవాలి. ఫలాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ లను యథా శక్తి మేరకు నివేదన చేయాలి. రాత్రి దీపం పెట్టిన తర్వాత కొంత మంది ఉపవాసంను ముగిస్తారు. ఆవులకు పశుగ్రాసంపెట్టాలి. పేదలకు యథా శక్తి ఏదైన దానంగా ఇవ్వాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. అశ్వత్థ చెట్టు కింద పదకొండు నెయ్యి దీపారాధన చేయాలి.
వైశాఖ మాసం ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కడైన నీళ్ల సదుపాయం , చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి. నోరులేనీ జీవాలకు తమ వంతుగా ఏదో చిన్న సాయమైన చేయాలి.అపర ఏకాదశి రోజున కటింగ్ ,గోర్లు తీసుకొవడం, షేవింగ్ వంటి పనులు చేయకూడదు. మద్యం, మాంసాంలకు దూరంగా ఉండాలి. అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకొవడం చేయకూడదు.
పరస్త్రీలను తప్పుగా చూడకూడదు. లైంగిక కోరికలకు దూరంగా ఉండాలి. కేవలం భగవంతుడిపైన మన మనస్సును కేంద్రీకరించాలి. ఈ విధంగా భక్తితో ఏకాదశి వ్రతం చేస్తే ఆ శ్రీ మహా విష్ణుఅనుగ్రహంతో జీవితంలో అన్ని సమస్యలు, ఉపద్రవాలు దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.