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YS Sharmila: తన బిడ్డ పెళ్లి నిశ్చితార్థం, తేదీలు ప్రకటించిన వైఎస్‌ షర్మిల

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 18, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:45 PM IST

YS Sharmila Announces Her Daughter Engagement And Wedding Dates: వైఎస్ కుటుంబంలో మరో శుభకార్యం జరగనుంది. తన కుమార్తె వివాహ వేడుకకు సంబంధించి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు. కుమార్తె నిశ్చితార్థం, వివాహానికి సంబంధించి కీలక వివరాలు వెల్లడించారు.

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ఏపీ రాజకీయ నాయకురాలు, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల కుటుంబంలో శుభకార్యం జరగనుంది. తన కుమార్తె అంజలి రెడ్డికి సంబంధించిన నిశ్చితార్థం, వివాహానికి సంబంధించిన తేదీలను వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

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'నాన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఆశీస్సులతో నా కుమార్తె వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డి పరిశుద్ధ వివాహ మహోత్సవం వైఎస్సార్‌ కుటుంబంలో మరో సంతోషకరమైన క్షణం. ఇరువురి కలయిక దైవ సంకల్పం. నూరేళ్ల జీవితానికి శుభారంభం' అని వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు.

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'ఈ నెల 24వ తేదీన నిశ్చితార్థం, నవంబర్ 25వ తేదీన వివాహం. డిసెంబర్ 5వ తేదీన రిసెప్షన్ వేడుక శుభవార్తను దేవుడి ఆశీర్వాదంతో నాన్న ఘాట్ వేదికగా మీతో పంచుకోవడం అత్యంత ఆనందదాయకం' ఎక్స్‌ వేదికగా వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు.

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'కాబోయే నూతన వధూవరుల దాంపత్య జీవితం కన్నుల పండుగగా.. సుఖసంతోషాలతో సాగాలని అంజిలి రెడ్డి, రఘురామ్ రెడ్డిల తొలి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను నా కుటుంబసభ్యులతో, రఘురామ్ తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఇడుపులపాయలోని నాన్న వైఎస్సార్‌ ఘాట్ వద్ద ఉంచి ఆశీస్సులు తీసుకున్నా' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు.

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'నాన్న వైఎస్సార్‌ దీవెనలు బిడ్డల జీవితాలకు కొండంత అండ. ఆయన చూపిన సన్మార్గం వారికి ఎల్లప్పుడూ ఆదర్శప్రాయం' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు.

TAGS:
YS Sharmila
YS Anjali Reddy
Ysr ghat
YS Sharmila Daughter Engagement
YS Sharmila Wedding Dates

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