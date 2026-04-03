iPhone 17 Pro Max: యాపిల్ 50వ వార్షికోత్సవ ధమాకా.. లక్ష రూపాయల ఐఫోన్ కేవలం రూ. 38,000కే! ఈ ఆఫర్ మళ్ళీ రాదు..!!

iPhone 17 Pro Max price drop: యాపిల్ లవర్స్ కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. ఇలాంటి సువర్ణావకాశం మరోసారి రాదేమో. ఎందుకంటే  యాపిల్ 50 వసంతాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న సందర్భంగా టెక్ లవర్స్ కు బోలెడు ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, యాపిల్ వాచ్ కొనాలనుకునేవారికి ఈసేల్ బెస్ట్ అని చెప్పాలి. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే లక్ష రూపాయల ఐఫోన్ కేవలం 38వేలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.  
ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌పై కళ్లు చెదిరే డీల్స్: ఈ సేల్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ ఐఫోన్ 17 సిరీస్. వినియోగదారులు తమ పాత ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఐఫోన్ 17 (256GB): దీని అసలు ధర రూ. 82,900 కాగా, అన్ని ఆఫర్లు కలిపి కేవలం రూ. 37,900 కే లభిస్తుంది. ఐఫోన్ 17 (512GB): లక్ష రూపాయలు పైబడిన ఈ మోడల్ (అసలు ధర రూ. 1,02,900) ఇప్పుడు రూ. 57,900 కే అందుబాటులో ఉంది.  

ఐఫోన్ 17 ప్రో & ప్రో మ్యాక్స్: ఐఫోన్ 17 ప్రో (256GB) ధర రూ. 89,900 వరకు తగ్గగా, టాప్ ఎండ్ మోడల్ అయిన ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ (256GB) అసలు ధర రూ. 1,49,900 నుండి రూ. 1,02,900 కి దిగివచ్చింది. (గమనిక: ఇందులో రూ. 1,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్, రూ. 4,000 బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్  రూ. 36,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ కలిసి ఉన్నాయి.)

ఐప్యాడ్, మ్యాక్‌బుక్ ఆఫర్లు: విద్యార్థులు ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఐప్యాడ్ సిరీస్‌పై కూడా రాయితీలు ప్రకటించారు. ఐప్యాడ్ (2025): 128GB వై-ఫై మోడల్ రూ. 34,900 నుండి రూ. 31,900 కి తగ్గింది. ఐప్యాడ్ ప్రో (M5): పవర్‌ఫుల్ M5 చిప్‌తో వచ్చే 11 అంగుళాల మోడల్ రూ. 94,900 కి, 13 అంగుళాల మోడల్ రూ. 1,24,900 కి లభిస్తున్నాయి. ఐఫోన్ ఎయిర్: 256GB వేరియంట్ రూ. 56,900 కే అందుబాటులో ఉంది.  

యాపిల్ వాచ్, ఎయిర్‌పాడ్స్ మీ ఫిట్‌నెస్, మ్యూజిక్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇవి సరైన ఎంపికలు: యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3: అసలు ధర రూ. 89,900 కాగా, డిస్కౌంట్లు పోను రూ. 84,400 కి లభిస్తుంది. యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11: ఇది రూ. 43,400 కి, మరియు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ వాచ్ SE 3 రూ. 22,900 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్‌పాడ్స్: 4వ జనరేషన్ ఎయిర్‌పాడ్స్ రూ. 11,900 కి, మరియు ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో (3rd Gen) రూ. 23,000 ధరకే లభిస్తున్నాయి.

నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యం ఖరీదైన వస్తువులను ఒకేసారి కొనలేని వారి కోసం ఇమాజిన్ స్టోర్ 24 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. నెలకు కేవలం రూ. 3,413 ప్రారంభ వాయిదాతో మీ ఫేవరెట్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్‌ను ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.  

యాపిల్ 50 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని జరుపుకుంటున్న వేళ, ఇమాజిన్ స్టోర్ అందిస్తున్న ఈ డీల్స్ టెక్ ప్రియులకు పండగ లాంటివి. అయితే ఇవి పరిమిత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి, స్టాక్ అయిపోయేలోపే మీకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్‌ను బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

