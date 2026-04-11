English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Apple Days Sale: ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌లో ప్రతి మోడల్‌పై భారీ డిస్కౌంట్.. ఎక్కడ కొంటే లాభమో తెలుసా?

Apple Days Sale: విజయ్ సేల్స్ దేశంలోని తమ అభిమానుల కోసం బంపర్ ఆఫర్ తీసుకువచ్చింది. ఆపిల్ డేస్ సేల్ ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఈ సేల్లో భాగంగా ఐఫోన్స్, ఐప్యాడ్స్, మ్యాక్ బుక్స్ తోపాటు ఇతర డివైజులపై భారీ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. ఈ సేల్ ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. 
1 /5

డిస్కౌంట్స్, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లతో పాటు అనేక రకాల డిస్కౌంట్లు అందిస్తోంది. ఈ తగ్గింపులు ఈ మధ్యే విడుదలైన ఐఫోన్ 17 సిరీస్ పై కూడా వర్తిస్తాయి. అంతేకాదు కొనుగోలుదారులు లాయల్టీ రివార్డులు, తగ్గింపు ధరలో ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్స్ కూడా పొందుతారు. మీరు ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో, లేదంటే ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే ఇదే బెస్ట్ సమయం అని చెప్పాలి. ఆ డీల్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

2 /5

ఆపిల్ ఐఫోన్ 17: ఈ సేల్‌లో.. ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ పై రూ. 78,790 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంది. కొనుగోలుదారులు స్టోర్‌లో యాక్సిస్, ఐసిఐసిఐ, లేదా ఎస్‌బిఐ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా రూ. 3,000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.  దీనివల్ల అసలు ధర మరింత తగ్గుతుంది. అదనంగా రూ. 10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా అందిస్తున్నారు.  ఇది ఈ సిరీస్‌లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డీల్స్‌లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

3 /5

ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో: ఐఫోన్ 17 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ. 124,190, ఇందులో రూ. 4000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. రూ. 10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలతో, ముఖ్యంగా గెలాక్సీ S26 సిరీస్‌తో పోలిస్తే దీని  ధర మరింత  మారుతుంది.

4 /5

ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్: టాప్-ఎండ్ మోడల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం..  ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ ధర రూ. 138,390 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో రూ. 4,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇతర మోడళ్ల మాదిరిగానే, కస్టమర్లు రూ. 10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను పొందవచ్చు. అంతేకాదు, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే డివైస్ ధర కూడా మీ ఇన్‌వాయిస్ నుండి మైనస్ చేస్తారు.   

5 /5

ఆపిల్ ఐఫోన్ 17e ఇటీవల విడుదలైన ఐఫోన్ 17ఇ, దీని ప్రారంభ ధర రూ. 64,900 కాగా, ఇప్పుడు రూ. 60,490 కే అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు స్టోర్లలో రూ. 3,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను కూడా పొందవచ్చు. దీనితో ధర రూ. 57,490 కి తగ్గుతుంది. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు రూ. 10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ 454 రివార్డ్ పాయింట్లను కూడా పొందవచ్చు.

Next Gallery

