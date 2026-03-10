Apple iPhone 16 Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో యాపిల్ ఐఫోన్ 16 (Apple iPhone 16) స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Apple iPhone 16 Offers Price: ఎప్పటి నుంచో యాపిల్ ఐఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు గుడ్ న్యూస్.. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ సేవింగ్స్ సేల్లో భాగంగా యాపిల్ ఐఫోన్ 16 (Apple iPhone 16) స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 128 GB మోడల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
యాపిల్ ఐఫోన్ 16 (Apple iPhone 16) అల్ట్రామెరైన్ (Ultramarine) కలర్ వేరియంట్ మార్కెట్లో అంద్భుతమైన ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా (Super Retina XDR) OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది కొత్తగా డైనమిక్ ఐలాండ్ (Dynamic Island) ఫీచర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇదే కాకుండా మంచి స్మూత్ స్క్రోలింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన A18 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది గేమింగ్తో పాటు మల్టీ-టాస్కింగ్ కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని వెనక కెమెరాలు 48MP మెయిన్ (Fusion) ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 12MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మ్యాక్రో ఫోటోగ్రఫీని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 12MP ట్రూ డెప్త్ (TrueDepth) సెల్ఫీ కెమెరాతో లభిస్తోంది.
ఇందులో కంపెనీ కొత్తగా కెమెరా కంట్రోల్ (Camera Control) బటన్, యాక్షన్ బటన్ (Action Button)లను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. రోజంతా వస్తుంది. దీంతో పాటు USB-C ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది..అదనంగా ఇది ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Apple Intelligence) AI ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో యాపిల్ కంపెనీ 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను కంపెనీ రూ.69,900తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 11 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.61,900కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.5,000 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.66,900కే పొందవచ్చు.
అలాగే భారీ డిస్కౌంట్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉన్న యాపిల్ మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.51,100 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఇది పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.