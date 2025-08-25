BEL Recruitment 2025: BEL రిక్రూట్మెంట్ ప్రకటన.. నెలకు జీతం రూ.55వేలు.. ఛాన్స్ మిస్‌ చేసుకోవద్దు..!!

BEL Recruitment 2025: భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ రిక్రూట్ మెంట్ 2025ను ప్రకటించింది. భారత్ లోని ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇదొక అద్భుతమైన కెరీర్ మార్గమని చెప్పవచ్చు. ఈ రిక్రూట్ మెంట్ ద్వారా కార్వార్, వైజాగ్, కోల్ కతాలోని నేవల్ సిస్టమ్స్ ఎస్బీయూ కోసం 20 ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. దేశరక్షణ సాంకేతికతకు తోడ్పడటానికి ఆసక్తి ఉన్న డైనమిక్ ఇంజనీర్ అయినట్లయితే ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోవచ్చు.
రూ. 55వేల నెలలవారీ జీతభత్యాలు, రిటెన్షన్ బోనస్ తో ఈ పోస్ట్ ఆర్థిక స్థిరత్వం , వ్రుత్తిపరమైన అభివ్రుద్ధిని అందిస్తుంది. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఆగస్టు 20,2025 నుంచి సెప్టెంబర్ 13,2025 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన నవరత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ సాయుధ బలగాల కోసం అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, వ్యవస్థలను రూపొందించడంతోపాటు డెవలప్ చేయడంలో, తయారు చేయడంలో దేశంలోనే అగ్రగామి సంస్థగా ఉంది.
ఈ తాజా రిక్రూట్ మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ పోస్టుల కోసం నౌకవ్యవస్థ ప్రాజెక్టులో భాగం అయ్యేందుకు ఒక మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ఎంపిక ప్రక్రియ వ్రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజనీర్లను గుర్తించేందుకు రూపొందించింది.
పోస్ట్ పేరు..ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్, మొత్తం ఖాళీలు 20, జీతం నెలకు రూ. 40వేల నుంచి 55వేల వరకు ఉంటుంది. ఉద్యోగ స్థలం కార్వార్, వైజాగ్, కోల్ కతా, దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ ఆగస్టు 20, 2025, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 13, 2025.
ఈ రిక్రూట్ మెంట్ ద్వారా పలు కేటగిరిల్లో ఖాళీలు కేటాయించారు. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తారు. ఓబీసీ 4, ఎస్సీ 3, ఎస్టీ 1, ఈడబ్ల్యూఎస్ 2, అన్ రిజర్వ్డ్ 10 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
విద్యార్హతలు చూస్తే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి 4ఏళ్ల బీఈ, బీటెక్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. ఆగస్టు 1, 2025 నాటికి కనీసం రెండేళ్ల పోస్ట్-క్వాలిఫికేషన్ అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
నెలవారీ జీతంతో పాటు, ఏడాదికి అదనంగా రూ. 12,000 పొందుతారు. ఇది వైద్య భీమా ప్రీమియంలు, జీవిత భీమా, యూనిఫాం, కుట్టే ఛార్జీలు,పాదరక్షల భత్యం వంటి వాటిని కవర్ చేస్తుంది. ఒక ముఖ్యమైన అంశం రిటెన్షన్ బోనస్ అని చెప్పవచ్చు. పూర్తి నాలుగేళ్ల కాలం విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్లు పూర్తి చేసిన ప్రతి సంవత్సరానికి రూ. 25,000 బోనస్కు అర్హులు అవుతారు.