April 1 Salary Changes 2026: ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పులు.. మీకు లాభమా.. నష్టమా?

Salary Changes: ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి ఉద్యోగుల జీతాలలో వచ్చే కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగులు పొందుతున్న కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు (perks) భవిష్యత్తులో వారి చేతికి వచ్చే జీతంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త ఆదాయపు పన్ను నియమాలు ఈ మార్పులకు కారణం.
ఇప్పటి వరకు కంపెనీలు ఇచ్చే మీల్ వౌచర్లు, కంపెనీ కార్లు, గిఫ్ట్లు, లోన్లు వంటి ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులకు అదనపు లాభంగా భావించేవారు. కానీ కొత్త నియమాల ప్రకారం వీటిలో కొన్ని పన్ను కిందకు రావడం వల్ల ఉద్యోగులపై భారం పెరగవచ్చు.
ముఖ్యంగా కంపెనీ కార్ల విషయంలో పెద్ద మార్పు కనిపిస్తోంది. కంపెనీ ఇచ్చే కారు ఉపయోగించే ఉద్యోగులు ఇప్పటి కంటే ఎక్కువ పన్ను చెల్లించాల్సి రావచ్చు. ముఖ్యంగా పెద్ద ఎంజిన్ ఉన్న కార్లు వాడుతున్న వారికి ఇది మరింత ప్రభావం చూపుతుంది. డ్రైవర్ సౌకర్యం ఉంటే అదనంగా పన్ను భారమూ పెరుగుతుంది. దీంతో ఈ ప్రయోజనం ముందు లాభంగా కనిపించినా, ఇప్పుడు ఖర్చుగా మారే అవకాశం ఉంది.
అయితే అన్ని మార్పులు ఉద్యోగులకు నష్టమే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని విషయాల్లో ఉపశమనం కూడా ఉంది. కంపెనీ నుంచి తీసుకునే వడ్డీ లేని లోన్లపై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.20,000 నుంచి రూ.2 లక్షలకు పెంచారు. ఇది చిన్న అవసరాలకు కంపెనీ నుంచి డబ్బు తీసుకునే వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
మీల్ వౌచర్ల విషయంలో కూడా మంచి మార్పు వచ్చింది. ఒక్కో భోజనానికి పన్ను మినహాయింపు రూ.50 నుంచి రూ.200కు పెరిగింది. అంటే రోజుకు రెండు భోజనాలపై సంవత్సరానికి మంచి మొత్తాన్ని పన్ను లేకుండా పొందవచ్చు. అలాగే గిఫ్ట్లపై మినహాయింపు పరిమితి రూ.5,000 నుంచి రూ.15,000కు పెంచడం కూడా ఉద్యోగులకు ఉపయోగకరమే.
మొత్తంగా చూస్తే, ప్రభుత్వం ఈ మార్పుల ద్వారా చిన్న చిన్న ప్రయోజనాల కంటే స్పష్టమైన, లెక్కచేసుకునే విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది. లగ్జరీ ప్రయోజనాలపై పన్ను పెంచి, సాధారణ ప్రయోజనాలపై ఉపశమనం ఇచ్చింది.
కాబట్టి ఉద్యోగులు తమ జీత నిర్మాణాన్ని మరోసారి పరిశీలించాలి. ఎక్కువ ప్రయోజనాల కంటే సింపుల్ క్యాష్ జీతం మంచిదా అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి. కొత్త నియమాల ప్రకారం సరైన ప్లానింగ్ చేస్తే పన్ను భారం తగ్గించుకోవచ్చు.