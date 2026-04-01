Hanuman Jayanti 2026: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో హాలిడే ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Hanuman Jayanti School Holiday 2026: దేశవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 2వ తేదీన హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. చైత్ర పౌర్ణమి రోజు హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు శ్రీరామనవమి జరిగిన ఐదు రోజుల తర్వాత నిర్వహిస్తారు. అయితే ఈరోజు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? ఎక్కడ స్కూళ్లకు సెలవు వర్తిస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఏప్రిల్ నెలలో స్కూళ్లకు సెలవులు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి . ఈ నెలలో తుది పరీక్షలు కూడా జరుగుతాయి. గుడ్ ఫ్రైడే, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ జయంతి, బైశాకి వంటి పండుగలు కూడా రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రేపు హనుమన్ జయంతి నిర్వహిస్తున్నారు ఈరోజు స్కూల్లకు సెలవు ఉంటుందా?
హనుమాన్ జయంతి 2026 ఏప్రిల్ 2వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు మూడు రాష్ట్రాలలో ప్రధానంగా ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్లో మాత్రమే ప్రభుత్వ సెలవుగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడి స్కూళ్లకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఇక ఏప్రిల్ 2వ తేదీ స్కూళ్లకు ఈ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సెలవులు ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అయితే ఏప్రిల్ 3వ తేదీ గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 14వ తేదీ డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ జయంతి ఆ రోజు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. ఏప్రిల్ 15వ తేదీ హిమాచల్ డే ఆ రోజే బెంగాలీ న్యూ ఇయర్ కూడా ఉంది. ఆ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది.
అయితే ఏప్రిల్ నెలలో సీబీఎస్సీ, ICSE స్కూళ్లకు కొత్త అకడమిక్ సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతుంది. కొత్త సంవత్సరం అకడమిక్ సంబంధించిన క్లాసులు కొన్ని రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత స్కూల్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తాయి. సాధారణంగా ఏప్రిల్ చివర నుంచి మే నెల మొత్తం స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. మళ్ళీ జూన్ ప్రారంభంలోనే తిరిగి స్కూలు తెరుచుకుంటాయి.