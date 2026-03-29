Bank Holiday: ఈ వారం నుంచి బ్యాంకులకు వరస సెలవులు.. ఎన్ని రోజులు అంటే..!

Bank Holiday List : ఈ వారం నుంచి ఏప్రిల్ నెల మొదలవ్వనుంది..ఏప్రిల్ నెల దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో బ్యాంకులు మరియు విద్యాసంస్థల పనితీరులో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు దశలో ఉండగా, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందుగా కొన్ని రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉందనున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తమ బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రత్యేకంగా ఏప్రిల్ 1న ఆర్థిక లెక్కల ముగింపు కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ బ్యాంకులు పనిచేయవు. ఏప్రిల్ ఒకటి సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెలవు దినంగా ఉంటుంది. ఆ తరువాత కూడా కొన్ని పండుగలు, వారాంతపు రోజులు కలిసివచ్చి బ్యాంకులకు మరికొన్ని సెలవులు రానున్నాయి.   

గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ఏప్రిల్ 3న బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అలాగే డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఏప్రిల్ 14న కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా..ప్రతి ఆదివారం (5, 12, 19, 26 తేదీలు).. అలాగే నెలలో రెండో, నాలుగో శనివారాలు (11, 25 తేదీలు) కూడా బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవులే కాబట్టి.. ఆ రోజు కూడా సెలవులు ఉందనున్నాయి. ఈ కారణంగా ఏప్రిల్ నెలలో చాలా రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండవు. అయితే, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ సూచిస్తోంది.

ఇక విద్యాసంస్థల విషయానికి వస్తే, వేసవి సెలవులపై కూడా తాజా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాఠశాలలకు ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. విద్యార్థులు ఈ కాలంలో విశ్రాంతి తీసుకుని, కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సిద్ధం కావచ్చు. కాలేజీలకు కూడా దాదాపు ఇదే సమయంలో సెలవులు ఉండగా, జూన్ మొదటి వారంలో మళ్లీ తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

అలాగే కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ కూడా ఇప్పటికే విడుదలైంది. జూన్ 12న స్కూల్స్ ప్రారంభమై, అదే రోజు విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు అందజేయనున్నారు. ఇక అక్టోబర్ నెలలో క్వార్టర్లీ పరీక్షలు మరియు దసరా సెలవుల వివరాలు కూడా ముందుగానే ప్రకటించారు.

