  • Liquor Shops Closed: మందు బాబులకు అలర్ట్.. ఈ రోజుల్లో వైన్ షాపులు క్లోజ్..ఏప్రిల్ డ్రై డేస్ లిస్ట్ వచ్చేసింది..!

April 2026 Dry Days List:ఏప్రిల్ 2026లో బయటకు వెళ్లే వారు, పార్టీలు ప్లాన్ చేసుకునే వారు ఒక ముఖ్యమైన విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. అదే “డ్రై డేస్” గురించి. ఈ రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా మద్యం అమ్మకాలు పూర్తిగా నిలిపివేస్తారు. అందుకే ముందుగానే ఈ తేదీలను తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
ఈ నెలలో ముఖ్యంగా మూడు రోజులు డ్రై డేస్‌గా ప్రకటించారు. అవి ఏప్రిల్ 3, ఏప్రిల్ 10,.. ఏప్రిల్ 14. ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేస్తారు. అలాగే ఏప్రిల్ 10న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో మద్యం అమ్మకాలు ఉండవు. ఇక ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా కూడా దేశవ్యాప్తంగా డ్రై డే పాటిస్తారు.  

డ్రై డే అంటే ఏమిటంటే, ఆ రోజుల్లో లిక్కర్ షాపులు, బార్లు, క్లబ్బులు, రెస్టారెంట్లు వంటి ప్రదేశాల్లో మద్యం అమ్మకం పూర్తిగా నిషేధం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఈ నియమాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తుంది. అందువల్ల ఆ రోజుల్లో బయట మద్యం కొనడం లేదా తాగడం సాధ్యం కాదు.  

అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇంట్లో ముందుగానే కొనుగోలు చేసిన మద్యం ఉంటే దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. అంటే బయట అమ్మకాలు మాత్రమే నిలిపివేస్తారు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఇంట్లో వాడుకోవడంపై ఎలాంటి నిషేధం ఉండదు.  

డ్రై డేస్ నియమాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా ఉండవు. కొన్ని రాష్ట్రాలు తమ ప్రాంతీయ పండుగలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల ఆధారంగా అదనపు డ్రై డేస్ కూడా ప్రకటించవచ్చు. అందుకే ప్రతి రాష్ట్రంలో తేదీలు కొద్దిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.  

ఈ కారణంగా ఏప్రిల్ నెలలో పార్టీలు, వేడుకలు లేదా అవుటింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్న వారు ఈ డ్రై డేస్ తేదీలను గుర్తుంచుకోవడం మంచిది. ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.

