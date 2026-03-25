April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!

April 2026 Festival List: 2026 మార్చి చివరి వారం వచ్చేసింది. రేపు శ్రీరామ నవమి వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా జరగనున్నాయి. ఇది కూడా హిందూ పండుగల్లో అత్యంత  పరమపవిత్రమైంది. అయితే ఏప్రిల్ నెల 2026లో కూడా అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో అక్షయ తృతీయ, హనుమాన్ జయంతి వంటి విశేష పర్వదినాలు రానున్నాయి. ఆ జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.. 
 
 ఏప్రిల్‌నెలలో చైత్ర మాసం ముగుస్తుంది. దీంతోపాటు కొన్ని పరమ పవిత్రమైన పుణ్య పర్వదినాలు, ప్రత్యేక రోజులు కూడా ఉన్నాయి. హనుమాన్ జయంతి, అక్షయ తృతీయ వంటి విశేషమైన పండుగలు కూడా ఏప్రిల్ నెలలో రానున్నాయి. అవి ఎప్పుడు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.   

ఏప్రిల్ మాసంలో అక్షయ తృతీయ, మేష సంక్రాంతి వంటి పండుగలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఏప్రిల్ 2వ తేదీ హనుమాన్ జయంతి నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు చైత్ర పౌర్ణమి ఉపవాసం కూడా పాటిస్తారు. అదే రోజు ఏప్రిల్ 10వ తేదీ కాలాష్టమి కూడా రానుంది.   

ఏప్రిల్ 14వ తేదీ అంబేద్కర్ జయంతి, తమిళ సంవత్సరం కూడా రానుంది. ఆరోజు అశ్విని కార్తె ప్రత్యేకం. ఏప్రిల్ 19వ తేదీ పరశురామ జయంతి.. అదే రోజు అక్షయ తృతీయ కూడా ఆదివారం రోజున నిర్వహించనున్నారు. ఈరోజు బంగారం కొనుగోలుకు ప్రత్యేకం.   

 ఏప్రిల్ 21వ తేదీ శ్రీ ఆది శంకరాచార్య జయంతి నిర్వహిస్తారు. దీంతోపాటు శ్రీ గంగా జయంతి ఏప్రిల్ 23న రానుంది. ఇక ఏప్రిల్ 26వ తేదీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆరాధన, వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి కూడా ఉంది.  

 ఇక ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం మోహిని ఏకాదశి నిర్వహిస్తారు. ఆ మరుసటి రోజు మంగళవారం ప్రదోష వ్రతం కూడా జరుపుకుంటారు. ఇక ఏప్రిల్ చివరి తేదీ 30వ తేదీన నరసింహ జయంతి కూడా గురువారం రానుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

