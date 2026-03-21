School Holidays: ఏప్రిల్‌ నెలలో పండుగలు.. స్కూళ్లకు సెలవులే, సెలవులు..! ఎన్నిరోజులు అంటే?

School Holidays In 2026: ఏప్రిల్ నెలలో స్కూళ్లకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. అదేవిధంగా కొన్ని ప్రత్యేక పండుగలు మాత్రమే కాకుండా.. వేసవి సెలవులు కూడా ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఇక కొత్త పాఠ్యపుస్తకాలు, కొత్త సిలబస్, చదువులతో విద్యార్థులు బిజీబిజీ అయిపోతూ ఉంటారు. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో వచ్చే పండుగల జాబితా.. ఎప్పటి నుంచి ఎండాకాలం సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ఏప్రిల్ నెలలో మహావీర్ జయంతి, గుడ్ ఫ్రైడే, అంబేద్కర్ జయంతి రానుంది .ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజుల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తాయి. అయితే ఏప్రిల్ 2వ తేదీ మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా స్కూలుకు సెలవు ప్రకటించారు.  

 దీంతోపాటు ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సెలవు దినం. ఇక ఏప్రిల్ 5వ తేదీ ఆదివారం ఆరోజు ఈస్టర్ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ బైశాఖి కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఉత్తరాదిలో స్కూళ్లకు సెలవు ఉండనుంది.  

ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆరోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు. అదే రోజు తమిళ కొత్త సంవత్సరం కూడా ఉంది. ఇక ఏప్రిల్ 15వ తేదీ అస్సాం కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఆ ప్రాంతంలో స్కూళ్లకు సెలవు.  

ఏప్రిల్ నెలలోనే కొత్త క్లాసులకు విద్యార్థులు అడుగు పెడతారు. అదే విధంగా కొత్త సబ్జెక్టు సిలబస్ ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు కొత్త పాఠ్యపుస్తకాలు, టైం టేబుల్ కూడా విడుదలవుతుంది. కొత్త అకడమిక్ లక్ష్యంతో విద్యార్థులు బిజీగా ఉంటారు.  

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి వేసవి సెలవులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. మళ్లీ జూన్‌ 1 రోజునే కొన్ని ప్రైవేటు స్కూళ్లు ప్రారంభం అవుతాయి. విద్యార్థులకు ఈ వేసవి సెలవులు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సమ్మర్ క్యాంపులు వంటివి నిర్వహిస్తారు. వాటికి హాజరవ్వడం మంచిది. దీంతోపాటు కొత్త క్లాసులోకి ప్రవేశించినప్పుడు బేసిక్స్ కొత్తగా స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం మంచిది.  

అంతేకాదు ఈ వేసవిలో అతిగా నీరు తాగాలి, హైడ్రేషన్ గా ఉండాలి. ఎక్కువగా ఎండలో తిరగకుండా ఉండటం మంచిది . ఇంకా ఏప్రిల్ బ్రేక్ అనేది కుటుంబంతో గడపాల్సిన ఒక మంచి అవకాశం. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఏమైనా ట్రిప్స్ కూడా వెళ్తూ ఉండాలి. 

April 2026 school holidays school holidays April 2026 list April festival holidays schools India summer vacation 2026 India dates

