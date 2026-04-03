Holiday: ఏప్రిల్ 9, ఏప్రిల్ 23.. ఈ జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ.. కారణం ఏమిటంటే..!

Holiday in April: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి.. పరిసర జిల్లాల్లో పనిచేసే ప్రజలకు ముఖ్యమైన సమాచారం వెలువడింది. తమిళనాడు.. పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేకంగా సెలవులు ప్రకటించారు.
ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులో, అలాగే ఏప్రిల్ 9న పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పించేందుకు, ఆ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఓటర్లు ఇతర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్నా తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది.

ఈ క్రమంలో తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్న వారికి ఆ రోజుల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సంస్థలు, షాపులు, ఫ్యాక్టరీలు, పరిశ్రమల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

అంతేకాదు, రోజువారీ కూలీలకు కూడా ఈ సెలవులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సాధారణంగా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే వారికి ఎన్నికల రోజుల్లో సెలవు దొరకడం కష్టమే. కానీ ఈసారి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు ఇచ్చి, వారికి పెయిడ్ లీవ్ ఇవ్వాలని చెప్పడం గమనార్హం.  

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఎలాంటి ఆర్థిక నష్టం లేకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోగలరు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ఓటు వేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.  

ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రజలలో మంచి స్పందనను తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం అని భావిస్తున్నారు.

