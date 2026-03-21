Bank Holidays 2026: ఏప్రిల్‌ నెలలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులో తెలుసా?

April Bank Holidays List 2026: బ్యాంకు ఖాతా ప్రతిఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏదో ఒక బ్యాంకు పని కూడా అప్పుడప్పుడు పడుతుంది. అయితే, బ్యాంకులు ప్రతి ఆదివారాలు బంద్‌ ఉంటాయి. దీంతోపాటు ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బంద్‌ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రత్యేక పండుగల రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే, ఏప్రిల్‌ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి? 
 
బ్యాంకు పని ఉంటే ముందుగానే మీ బ్యాంకు బ్రాంచీ ఓపెన్‌ ఉందా? లేదా? తెలుసుకుని వెళ్లాలి. ఒక్కోసారి మన బ్యాంక్‌ బ్రాంచీ దగ్గరలో ఉండకపోవచ్చు. లేదా ఏదైన డబ్బు ఇతర బ్యాంక్‌ పని పడవచ్చు. బ్యాంకుల హాలిడే జాబితా చెక్‌ చేసుకుని వెళ్లాలి. ఏప్రిల్‌ నెలలో ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి తెలుసా?  

ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీ ఒడిశా డే ఈరోజు అక్కడ బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. 1936లో ఈరోజున ఒడిశా బ్రిటీష్‌ ఇండియాలో ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. ఇక ఏప్రిల్‌ 3న గుడ్‌ఫ్రైడే ఆరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్నీ విద్యాసంస్థలు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు కూడా సెలవు ఉంటాయి.  

ఏప్రిల్‌ 5వ తేదీ బాబు జగ్జీవన్‌ రామ్ జయంతి. కేవలం ఏపీ, తెలంగాణల్లో మాత్రమే బ్యాంకుల బంద్‌ ఉంటాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఏప్రిల్‌ 14న వైశాఖి పండుగ ఉంది. ఈరోజు ఛత్తీస్‌గఢ్‌, జార్ఖంఢ్‌, పంజాబ్‌ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి.  

ఏప్రిల్ 14వ తేదీనే డాక్టర్ అంబేడ్కర్‌ జయంతి సందర్భంగా దాదాపు అన్నీ బ్యాంకు బ్రాంచీలు దేశవ్యాప్తంగా బంద్‌ ఉంటాయి. ఇదే రోజు తమిళులకు న్యూఇయర్‌ కూడా. పుదుచ్చేరీ, తమిళనాడులో బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. కేరళాలో విషు, అసోం, అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో బోహగ్‌ బిహూ ఉంది.  

ఏప్రిల్‌ 15న బెంగాలీ న్యూఇయర్‌. ఈరోజు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బంద్‌, ఇదే రోజు హిమాచల్‌ డే కూడా. హమాచల్‌లో బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. ఏప్రిల్‌ 20 బ్యాంకులు కర్నాటకలో బంద్ ఉంటాయి. ఇక త్రిపురాలో ఏప్రిల్‌ 21న గరియా పూజ అక్కడ బ్యాంకులకు సెలవు.  

ఈ పండుగలు మాత్రమే కాదు ఏప్రిల్‌లో అన్నీ ఆదివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. ఇక ఏప్రిల్‌ 11 రెండో శనివారం, 25న నాలుగో శనివారం కాబట్టి ఆరోజు కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. ఏప్రిల్‌ నెలలో ఈ సెలవులు రానున్నాయి. అయితే బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నా.. ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆన్‌లైన్‌ పేమెంట్స్‌ కూడా కొనసాగుతాయి.  

Hyderabad Cost of Living 2026: హైదరాబాద్ లో బతకాలంటే నెలకు ఎంత జీతం ఉండాలి? అసలు మీ శాలరీ సరిపోతుందా?