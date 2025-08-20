English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్

Free Bus Scheme: తిరుమల వెళ్లే  శ్రీవారి భక్తులకు ఏపీ ప్రభుత్వం  అదిరిపోయే శుభవార్త  చెప్పింది. ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని తిరుమల కొండపై వరకు పొడగించింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై  భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో  స్త్రీ శక్తి పథకం పేరిట ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత  ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్ట్ 15న సీఎం చంద్రబాబు ఈ ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు పథకాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే ఈ ఫ్రీ బస్ స్కీమ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో ఉచిత బస్సు పథకానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైన స్పందన వచ్చినట్లు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొండపై వరకు పొడిగించినట్లు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ చెప్పారు. అయితే ఘాట్ రోడ్డు కార‌ణంగా సీట్లు ఉన్నంత వర‌కే అనుమ‌తి ఇస్తున్న‌ట్లు ఆయన తెలిపారు.   

కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు డిపోను ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్దప్రసాద్, ఆర్టీసీ ఆర్ఎం వెంకటేశ్వర్లుతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన.. మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం తిరుమల కొండపై వరకు పొడిగించినట్లు చెప్పారు. స్త్రీ శక్తి – మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకానికి అపూర్వ స్పందన లభిస్తోందని అన్నారు.  

ఈ ఫ్రీ బస్ స్కీమ్ ద్వారా మ‌హిళ‌ల‌కు రోజుకు రూ. 6.30 కోట్ల ల‌బ్ధి చేకూరుతుంద‌న్నారు. ప్ర‌ధానంగా చిరు ఉద్యోగాలు చేసేవారు, ఆసుప‌త్రులకు, పుణ్య‌క్షేత్రాలకు వెళ్లే మ‌హిళ‌లు ఈ ప‌థ‌కాన్ని స‌ద్వినియోగం చేసుకుంటున్నార‌ని నారాయణ తెలిపారు.   

రాష్ట్రంలో ఈ నెల 16న 10 లక్షల మంది, 17వ తేదీన 15లక్షల మంది, 18వ తేదీన 18లక్షల మంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ అన్నారు.  

