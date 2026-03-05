English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP SSC Students: ఏపీలో టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు ఊహించని శుభవార్త.. ఏమిటంటే..?

apsrtc free bus transportation for ssc students: ఏపీలో మార్చి 16 నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్ లు ప్రారంభం కానున్నాయి.ఈ క్రమంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒకవైపు ఎండలు మండిపోతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 
కొన్ని రోజులుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు ఉక్కపోతతో భయపడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో టెన్త్ ఎగ్జామ్ లను విద్యార్థులు చాలా సీరియస్ గా  తీసుకుంటారు. ఈ బోర్డ్ పరీక్షలకు పగలనక , రాత్రనక చదువుకుంటారు. 

ఇటీవల ఒక్క నిముషం నిబంధనతో ఇంటర్ లో అనేక మంది తమ ఎగ్జామ్ కు పొరపాటున ఆలస్యమైతే ఇక దాన్ని పొగొట్టుకున్నట్లే. అందుకే టెన్త్ పరీక్షలకు మరింత జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు చెప్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు టెన్త్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.   

ఈ క్రమంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ  పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు  శుభవార్త చెప్పింది. ముఖ్యంగా  పరీక్షల సమయంలో స్టూడెంట్స్ అందరికి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకునేందుకు వీలుగా ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుప్రయాణం సదుపాయంను కల్పించింది.

టెన్త్ విద్యార్థులంతా  తమ వెంట హాల్ టికెట్ ను వెంటపెట్టుకొవాలని ఆర్టీసీ సూచించింది. దీన్ని  బస్సుల్లో చూపిస్తే సరిపోతుందని వెల్లడించింది. ఈ ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం..  పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ బస్సుల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.  

పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు ఉండకూడదని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. బస్సుల్లో విద్యార్థులను సమస్యలు కల్గకుండా వారి సెంటర్ల వద్ద బస్సుల్ని ఆపాలని అధికారులు సూచించారు. 

మరోవైపు ఏపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ ఏడాది సుమారు 6.42 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయం పట్ల విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

