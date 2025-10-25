English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • APSRTC Jobs: ఏపీ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్.. రాత పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

APSRTC Jobs: ఏపీ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్.. రాత పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

APSRTC Jobs 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న అప్రెంటిస్‌ పోస్టుల భర్తీకి APSRTC నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం 277 అప్రెంటిస్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు అక్టోబర్‌ 25వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌‌లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు
 
ఏపీ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద మొత్తం 277 అప్రెంటిస్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఐటీఐ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అక్టోబర్‌ 25వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌‌లో ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.   

డీజిల్‌ మెకానిక్‌, మోటర్‌ మెకానిక్‌, ఎలక్ట్రీషియన్‌, వెల్డర్‌, పెయింటర్‌, మెషినిస్ట్‌, ఫిట్టర్‌, డ్రాఫ్ట్స్‌ మెన్‌ సివిల్‌ విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఆసక్తి కలిగిన వారు ఆన్‌లైన్ ద్వారా నవంబర్‌ 8వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.   

అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలు.. కర్నూలు జిల్లాలో 46, నంద్యాల జిల్లాలో 43, అనంతపురం జిల్లాలో 50, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 34, కడప జిల్లాలో 60, అన్నమయ్య జిల్లాలో 44 ఉన్నాయి.

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు పదవ తరగతిలో ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐలో సర్టిఫికేట్‌ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. దరఖాస్తు ఫీజు కింద అభ్యర్థులు రూ.118 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్షలేకుండానే విద్యార్హతల్లో సాధించిన మెరిట్, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఆధారంగా.. అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.   

