APSRTC Strike Before Sankranti: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఊరెళ్లే వారికి ఆర్టీసీ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఆర్టీసీలో ఈ నెల 12 నుంచి ఆ సమ్మెకు అద్దె బస్సుల యజమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇవాళ అధికారులు నోటీసులు కూడా ఇవ్వనున్నారు. వీరి సమ్మెకు ప్రధాన కారణం శ్రీ శక్తితో అధిక రద్దీ వల్ల భారం పడుతోందని వారు చెబుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి పండుగకు ఊరెళ్లేవారికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది ఆర్టీసీ. ఇప్పటికే ఛార్జీలు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో AP ఆర్టీసీ ప్రధానంగా సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సుల్లో ఛార్జీలు పెంచినట్లు కూడా ప్రకటించింది. 2003లో ఇచ్చిన జీవో ప్రకారం టికెట్ ధరపై 1.5 రేట్ల వరకు సవరించవచ్చని పేర్కొంది.
అయితే సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు మరో బిగ్ షాక్ ఇది అని చెప్పొచ్చు. ఏపీ ఆర్టీసీలో ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి సమ్మెకు దిగనున్నట్లు అద్దె బస్సు యజమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇవాళ అధికారులకు కూడా వారు నోటీసులు అందించనున్నారు.
వీరు సమ్మెకు సిద్ధం అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం శ్రీ శక్తితో అధిక రద్దీ వల్ల భారం పడుతోందని వారు చెప్పుకొస్తున్నారు. దీంతో అదనంగా రూ.5200 కోట్లు ఇవ్వడానికి ఆర్టీసీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అయితే అద్దె బస్సు యజమానులు మాత్రం రూ.15 వేల నుంచి రూ.20వేల వరకు ఇవ్వాలని వారు కోరుతున్నారు.
ఇక రాష్ట్రంలో దాదాపు 2500 అద్దె బస్సులు ఉన్నాయి. ఇవి ఆగిపోతే సంక్రాంతి వేల ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులను మిగులుస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ఆర్టీసీ తీసుకునే అద్దె బస్సుల యజమానులు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సాధారణ ప్రయాణీకులు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతారు.
ఇక ఇప్పటికే రూ.100 ఉన్న టికెట్ రూ.150 కూడా పెంచనున్న ఆర్టీసీ. ప్రత్యేక బస్సులో తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు తిరిగే స్పెషల్ బస్సులకే ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పారు. ఈనెల 9, 10, 12 తేదీలతో పాటు తిరుగు ప్రయాణీకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే 18, 19 తేదీల్లో మాత్రమే పెరిగిన ఛార్జీలు అమలు కానున్నాయి.