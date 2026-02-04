Aquarius Mercury Transit: కుంభ బుధుడితో మహాభాగ్య యోగం.. ఫిబ్రవరి 4 నుంచి ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్..!

Aquarius Mercury Transit: ఫిబ్రవరి 4 నుంచి కుంభ రాశిలో ప్రవేశించబోతున్న బుధ గ్రహం కొన్ని రాశులకు మంచి శుభ పరిణామాలను తీసుకురాబోతోంది. సాధారణంగా 27 రోజులు మాత్రమే ఒక రాశిలో ఉండే బుధుడు ఈసారి అసాధారణంగా రెండు నెలల పాటు కుంభ రాశిలోనే కొనసాగ బోతోంది. ఈ రాశి బుధుడికి మిత్ర క్షేత్రం అయినందువల్ల తప్పకుండా విశేష ఫలితాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తన మిత్ర క్షేత్రంలో దీర్ఘకాలం తిష్ఠవేస్తున్న బుధుడి కారణంగా మేషం, వృషభం, మిథునం, తుల, మకరం, కుంభ రాశులకు ధన యోగాలు, రాజయోగాలు ఎక్కువగా కలిగే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి వారికి 11వ స్థానంలో బుధుడి సంచారం వల్ల పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్లతో పాటు అదనపు ఆదాయ మార్గాలన్నీ అంచనాలకు మించిన ఆదాయాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సానుకూల మార్పులు జరుగుతాయి. శత్రు పీడ, పోటీదార్ల సమస్య బాగా తగ్గిపోతాయి. ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. అనారోగ్యాల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఆఫర్లు అందుతాయి.
వృషభ రాశి వారికి అత్యంత శుభుడైన బుధుడు దశమ స్థానంలో సంచారం చేయడం వల్ల ఆదాయం పెరగడంతో పాటు హోదా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు వరిస్తాయి. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్లు బాగా లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో యాక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుంది. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వినడం జరుగుతుంది. సంతానం లేనివారికి సంతాన యోగం కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికారులకు మీ సలహాలు, సూచనలు ఉపయోగపడతాయి.
మిథున రాశి వారికి రాశ్యధిపతి బుధుడు భాగ్య స్థానంలో సంచారం ప్రారంభించడం వల్ల అనేక విధాలుగా అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. ఉద్యోగులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులకు విదేశీ ఆఫర్లు అందుతాయి. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆకస్మిక దన ప్రాప్తికి అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి. గృహ, వాహన సౌకర్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రముఖ వ్యక్తుల్లో ఒకరుగా గుర్తింపు పొందుతారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది.
తుల రాశి వారికి ఐదవ స్థానంలో బుధుడి సంచారం వల్ల ఏ రంగంలో ఉన్నా అంచనాలకు మించిన పురోగతి సాధిస్తారు. తప్పకుండా విపరీత రాజయోగం కలుగుతుంది. రాజపూజ్యాలు పెరుగుతాయి. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఇతర అదనపు ఆదాయ ప్రయత్నాలు బాగా లాభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యం, ప్రాభవం బాగా పెరుగుతాయి. శత్రువులు మిత్రులుగా మారి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇనుమడిస్తాయి.
మకర రాశి వారికి ధన స్థానంలో బుధుడు బలం పట్టడం వల్ల ధన ధాన్య సమృద్ధి యోగం కలుగు తుంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. దేనికీ లోటు లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యం, ప్రాభవంతో పాటు హోదా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు విదేశాల నుంచి ఆఫర్లు అందుతాయి. పిత్రార్జితం లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభానికి అవకాశం ఉంది. ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆస్తిపాస్తులు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి బుధుడి సంచారం వల్ల మార్చి చివరి వరకు దిగ్బల రాజయోగం కలిగింది. దీనివల్ల ఒక విధమైన విపరీత రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. ఉద్యోగంలో అందలాలు ఎక్కడం జరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు బాగా బిజీగా సాగిపోతాయి. వారసత్వపు ఆస్తి సంక్రమిస్తుంది. ఆస్తి వివాదం అనుకూలంగా పరిష్కారమై విలువైన ఆస్తి చేతికి అందుతుంది. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తికి అవకాశం ఉంది. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్ల వంటివి అంచనాలను మించిన లాభాలనిస్తాయి.