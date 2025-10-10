English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Arattai: వాట్సప్‌కు పోటీగా అరట్టై యాప్‌.. టాప్‌ 6 అద్భుత ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసా?

Arattai Messenger Top 6 Features And Benefits Of Arattai: దేశీయ యాప్‌ల వినియోగంపై భారతదేశం దృష్టి సారించింది. ట్విటర్‌, జీ మెయిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయం రాగా ఇప్పుడు వాట్సప్‌కు దేశీయ యాప్‌ వచ్చింది. దాని పేరు అరట్టై. ఇప్పుడు వాట్సప్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా అరట్టై వినియోగం పెరుగుతోంది. వాట్సప్‌తో పోలిస్తే అరట్టైతో అనేక ప్రయోజనాలు, ఫీచర్లు ఇలా ఉన్నాయి.
వాట్సప్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా అరట్టైని చెన్నైకి చెందిన జోహో కార్పొరేషన్ తీసుకువచ్చింది. ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ల కోసం కమ్యూనికేషన్, సహకార సాఫ్ట్‌వేర్‌లను రూపొందించడంలో జోహోకు విశేష అనుభవం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే వాట్సప్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా దేశీయ యాప్‌ అరట్టై వచ్చింది. దేశంలో అరట్టైకు సంబంధించి వినియోగం పెరుగుతోంది. వాట్సప్‌తో పోలిస్తే అరట్టైతో అనేక ప్రయోజనాలు, ఫీచర్లు ఇలా ఉన్నాయి.

అరట్టైలో యాప్‌లోనే ఉండే వ్యక్తిగత క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటిది. ముఖ్యమైన మెసేజ్‌లు, ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లు లేదా నోట్‌లను చాట్ లాగ్‌లో కాకుండా ప్రత్యేకంగా 'పాకెట్' విభాగంలో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అరట్టైలో దీనికి ప్రత్యేక ఫీచర్ ఉంది.

లైవ్ లొకేషన్‌ను షేర్ చేస్తున్నప్పుడు గమ్యాన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అక్కడకు చేరుకున్నాక ఆటోమేటిక్‌గా లోకెషన్‌ షేరింగ్‌ ఆగిపోతుంది. వాట్సాప్‌లో ఉన్నట్లుగా కేవలం సమయ పరిమితి కాకుండా మరింత సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్.

జూమ్‌, గ్రూగుల్‌ మీట్‌ మాదిరి అరట్టైలో ప్రత్యేకమైన 'మీటింగ్స్' విభాగం ఉంది. మెసేజింగ్ కోసం మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా మీటింగ్‌ల కోసం కూడా ఒక విభాగం అరట్టైలో ఉంది. దీని ద్వారా యూజర్లు యాప్‌లోనే ఆన్‌లైన్ మీటింగ్‌లను ఏర్పాటుచేసుకోవచ్చు. జాయిన్ కావచ్చు లేదా షెడ్యూల్ చేయవచ్చు.

వాట్సాప్‌కు భిన్నంగా అరట్టైలో వాయిస్, వీడియో కాల్స్‌కి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ ఉన్నప్పటికీ టెక్స్ట్ మెసేజ్‌లకు మాత్రం ఇంకా పూర్తిస్థాయి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ లేదు. మెసేజ్‌లు దేశంలోని డేటా సెంటర్లలో నిల్వ చేస్తారు. నిల్వలో అవి ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయబడతాయి.

మొబైల్ నంబర్‌ను పంచుకోకుండానే అరట్టై వాడవచ్చు. యూజర్ ‌నేమ్‌ను ఉపయోగించి ఇతర వ్యక్తులతో చాట్ చేయడానికి అరట్టై అనుమతి ఇస్తుంది. వాట్సాప్‌లో నంబర్‌ ఉంటేనే ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

