Banks Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఏవైనా పనులుంటే చూసుకోండి, ఏప్రిల్‌ 14న దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్‌!

Are Banks Open Or Closed On April 14 Check: బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఏవైనా పనులు ఉంటే సోమవారం అంటే రేపే చూసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే మంగళవారం ఏప్రిల్ 14వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉంటాయి. ఇవి ప్రధాన నగరాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఆరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆ  పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 
 
ఆర్‌బీఐ ప్రకారం మనదేశంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంకులకు కూడా వర్తించవచ్చు. అయితే ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారంతో పాటు ప్రతి ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇది కాకుండా స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా ఈ బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే బ్యాంకు ఓపెన్ ఉందా? లేదా? అనేది చెక్ చేసుకుని వెళ్లాలి. లేకపోతే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్ డ్రా చేయాలన్నా.. డిపాజిట్ చేయాలన్నా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. అయితే మంగళవారం ఏప్రిల్ 14వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

 ఆరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఆ రోజు తమిళలకు కొత్త సంవత్సరం, బోహాగ్ ఫెస్టివల్, భైశాఖి కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తం 14 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ యాన్యువల్ క్లోజింగ్ కారణంగా బ్యాంకులు బంద్‌ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.   

 ఏప్రిల్ 14వ తేదీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతితో పాటు బైశాఖి, విషు, తమిళ న్యూ ఇయర్ వంటి వేడుకలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం యథావిధిగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక ఏప్రిల్ 25వ తేదీ నాలుగో శనివారం కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాలలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 20 బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే బ్యాంకుల అనేవి ప్రతి బ్రాంచ్‌ క్లోజ్ ఉండకపోవచ్చు. మీకు లోకల్ గా బ్యాంకులో పని చేస్తున్నాయా? లేదా? అనేది చెక్ చేసుకోండి.   

బ్యాంక్‌ బ్రాంచీలు ఉన్నా కానీ, ఏటీమీ సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాదు థర్డ్‌ పార్టీ యాప్స్‌ అయిన ఫోన్‌ పే, గూగుల్‌ పే చెల్లింపులు కూడా చేసుకోవచ్చు. నెట్‌బ్యాంకింగ్‌ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక నెఫ్ట్‌, చెక్‌ క్లియరెన్స్‌, పెద్దమొత్తంలో డబ్బు విత్‌ డ్రా చేయాలంటే బ్యాంకు వెళ్లాల్సిందే.  

 డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేద్కర్ ఒక ఆర్థికవేత్త, రాజకీయ నేత, సంఘసంస్కర్త అని చెప్పొచ్చు. దళిత సమాజం హక్కుల కోసం పోరాడిన వ్యక్తి. భారత రాజ్యాంగ ప్రధాన రూపశిల్పి. మహిళల, కార్మిక హక్కుల కోసం కూడా ఈయన వాదించారు. స్వతంత్ర భారతపు మొదటి న్యాయశాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఆయన పుట్టిన రోజు.

Kidney Health: కిడ్నీలో రాళ్లను కరిగించే.. పల్లెటూరి ఔషధం.. వండకుని తింటే కొండలు సైతం పిండి అవ్వాల్సిందే..!!