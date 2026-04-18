Bank Holiday: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఏప్రిల్ 19, 20 తేదీల్లో బ్యాంకులు క్లోజ్? కస్టమర్లకు అలర్ట్!

Is Akshaya Tritiya Bank Holiday On April 19 or 20: అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న వచ్చిందా? లేదా 20వ తేదీనా? అనే చాలామంది గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అక్షయ తృతీయ ఈసారి 2026 ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీ ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నారు . ఈ రోజు అఖా తీజ్‌ కూడా ఉత్తరాదిలో జరుపుకుంటున్నారు. ఈరోజు లక్ష్మీదేవిని పూజించి బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. దీని వల్ల మన సంపద రెట్టింపు అవుతుందని నమ్మకం ఉంది. వైశాఖమాసంలో నిర్వహించే ఈ అక్షయ తృతీయ రోజుల బ్యాంకులు, స్టాక్‌ మార్కెట్‌లు ఏప్రిల్‌ 19న లేదా 20వ తేదీన ఏ రోజు బంద్ ఉంటాయి తెలుసుకుందాం. 
 
 అక్షయ తృతీయ దృక్‌ పంచాగం ప్రకారం ఏప్రిల్ 19వ తేదీన రానుంది. ఏప్రిల్ 20వ తేదీ ఉదయం ముగుస్తుంది . అయితే బంగారం కొనుగోలు చేయడం వంటివి ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఉదయం 10:49 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 :38 నిమిషాల వరకు శుభ సమయం.   

మధ్యాహ్నం 2:13 నుంచి 3:47 , సాయంత్రం వేళలో 6:05 నుంచి రాత్రి 11:12 గంటల వరకు కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే అక్షయ తృతీయ రోజు ఏ సమయంలో అయినా బంగారం వంటివి కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.   

అయితే సాధారణంగా ఈరోజు బ్యాంకులు, BSE, NSE స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా బంద్ ఉంటాయి. ఏప్రిల్ 19వ తేదీ అక్షయ తృతీయ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆరోజు ఆదివారం రానుంది దేశవ్యాప్తంగా ఆ రోజు అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. స్టాక్‌ మార్కెట్‌లు కూడా బంద్‌. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20వ తేదీ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.  

 ఆరోజు అఖా తీజ్‌, బసవ జయంతి కూడా జరుపుకుంటారు. కాబట్టి కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాల్లో సోమవారం బ్యాంకులకు బంద్ ఉంటాయి. బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న ఏటీఎం, యూపీఐ సర్వీసులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.  

కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సోమవారం బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉంటాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయా? లేదా? అనేది ముందుగా చూసుకొని వెళ్లడం వల్ల ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు ప్రతి ఆదివారంతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి.

