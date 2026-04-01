Good Friday Bank Holiday 2026: ఏప్రిల్ కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం వచ్చేసింది. బ్యాంకులకు ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు లేవు. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తంగా బ్యాంకులకు 14 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా ప్రత్యేక దినాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారం ఆదివారాలు కలిపి ఈ సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయా? లేదా? తెలుసుకుందాం
ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంకులకు సెలవులు 14 రోజులు వచ్చాయి. ఇందులో గుడ్ ఫ్రైడే, అంబేద్కర్ జయంతి ప్రత్యేక రోజులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారం. అన్నీ ఆదివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.
గుడ్ ఫ్రైడే ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం రానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నిర్వహిస్తారు. అయితే మన దేశంలో కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే గుడ్ ఫ్రైడే బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.
త్రిపుర, చండీగఢ్, అస్సాం, రాజస్థాన్, జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉంటాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. కేవలం కేరళ, గోవా, మహారాష్ట్రలో మాత్రమే బ్యాంకు హాలిడే ఉంది.
స్థానిక సెలవుల ఆధారంగా కొన్ని రాష్ట్రాలలో గుడ్ఫ్రైడే హాలిడే ప్రకటించాయి.. అయితే ఇది గెజెట్ హాలిడే. ఈ నెలలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ జయంతి, బోహాగ్ బిహు వంటి ప్రత్యేక రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
ఆర్బీఐ హాలిడేలు మూడు క్యాటగిరీలో మంజూరు చేస్తుంది. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రూమెంటల్ యాక్ట్, ఆర్టీజిఎస్ హాలిడేస్, బ్యాంకు క్లోజింగ్ అకౌంట్స్ ఈరోజుల్లో బ్యాంకులోను సెలవులు ఇస్తుంది. ప్రతి ఆదివారలతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.