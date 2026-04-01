English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Closures: ఏప్రిల్‌ 3 గుడ్‌ఫ్రైడే.. ఈ రాష్ట్రంలోనే బ్యాంకులు బంద్‌..!

Bank Closures: ఏప్రిల్‌ 3 గుడ్‌ఫ్రైడే.. ఈ రాష్ట్రంలోనే బ్యాంకులు బంద్‌..!

Good Friday Bank Holiday 2026: ఏప్రిల్ కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం వచ్చేసింది. బ్యాంకులకు ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు లేవు. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో మొత్తంగా బ్యాంకులకు 14 రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి. మొత్తంగా ప్రత్యేక దినాలతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారం ఆదివారాలు కలిపి ఈ సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయా? లేదా? తెలుసుకుందాం
 
1 /5

 ఏప్రిల్ నెలలో బ్యాంకులకు సెలవులు 14 రోజులు వచ్చాయి. ఇందులో గుడ్ ఫ్రైడే, అంబేద్కర్ జయంతి ప్రత్యేక రోజులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారం. అన్నీ ఆదివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.   

2 /5

 గుడ్ ఫ్రైడే ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం రానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నిర్వహిస్తారు. అయితే మన దేశంలో కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే గుడ్ ఫ్రైడే బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది.  

3 /5

 త్రిపుర, చండీగఢ్, అస్సాం, రాజస్థాన్, జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉంటాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. కేవలం కేరళ, గోవా, మహారాష్ట్రలో మాత్రమే బ్యాంకు హాలిడే ఉంది.  

4 /5

 స్థానిక సెలవుల ఆధారంగా కొన్ని రాష్ట్రాలలో గుడ్‌ఫ్రైడే హాలిడే ప్రకటించాయి.. అయితే ఇది గెజెట్‌ హాలిడే. ఈ నెలలో డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్ జయంతి, బోహాగ్‌ బిహు వంటి ప్రత్యేక రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.  

5 /5

ఆర్‌బీఐ హాలిడేలు మూడు క్యాటగిరీలో మంజూరు చేస్తుంది. నెగోషియబుల్ ఇన్‌స్ట్రూమెంటల్‌ యాక్ట్, ఆర్టీజిఎస్ హాలిడేస్, బ్యాంకు క్లోజింగ్ అకౌంట్స్ ఈరోజుల్లో బ్యాంకులోను సెలవులు ఇస్తుంది. ప్రతి ఆదివారలతోపాటు రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.

Next Gallery

Gold- Silver ETF: బంగారం, వెండి ఇన్వెస్టర్లకు సెబీ షాక్.. నేటి నుంచి గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్‌లో కొత్త రూల్స్..!!