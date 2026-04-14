Bank Holiday Today 14 April 2026: ఈరోజు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అంతేకాదు ఈరోజు తమిళ కొత్త సంవత్సరంతోపాటు సిక్కుల బైశాఖి, విషు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవి స్థానిక పండుగలు. ఆర్బీఐ హాలిడే లిస్ట్ ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే డిజిటల్స్ సేవలపై ఈరోజు ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ పడనున్నాయా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా పలు బ్యాంకు బ్రాంచీలు ఈరోజు బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయా? వాటి ఆన్లైన్ సేవలపై ఏవైనా ప్రభావం పడనున్నాయా? తెలుసుకుందాం. ఈరోజు అంబేద్కర్ జయంతి, తమిళ కొత్త సంవత్సరం, బైశాఖి, విషు కూడా నిర్వహిస్తారు
ఆర్బీఐ నెగోషియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ హాలిడే జారీ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉండనున్నాయి. అయితే బ్యాంకు బ్రాంచీలు బంద్ ఉన్నా కానీ కస్టమర్స్ కొన్ని ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథాతధంగా పొందుతారు.
ఏటీఎం నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా లేదా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా యూపీఐ చెల్లింపులు, ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసులు పొందవచ్చు. ఎస్ఎంఎస్ లేదా వాట్సాప్ బ్యాంకింగ్ సౌలభ్యం ఉంది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ లావాదేవీలు చేయవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో మెయిన్ బ్యాంకులైన స్టేట్ బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బంద్ ఉంటాయి. ఆన్లైన్ ప్లాట్ ఫామ్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు సులభంగా ఆన్లైన్లో మీ లావాదేవీలు జరుపుకోవచ్చు.
రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి ఏప్రిల్ 14 సందర్భంగా ఈరోజు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రతి స్కూలు, కాలేజీలు బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉంటాయి. కోర్టులు ,పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా సెలవు.
ఈరోజు కేవలం ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులకు మాత్రమే మినహాయింపు ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఏప్రిల్ 14వ తేదీ తమిళనాడు, అస్సాం నూతన సంవత్సరలతో పాటు సిక్కుల అతిపెద్ద పండుగ బైశాఖి. ఈరోజు గురుద్వారాలు అందంగా లైట్లతో అలంకరిస్తారు. మేష సంక్రాంతి పండుగలు కూడా నేడు జరుపుకోనున్నారు.