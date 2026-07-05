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రేపు (6 జులై) బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకు సెలవు ఇచ్చారో చూసుకుని వెళ్లండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 05, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:05 PM IST

Bank Holiday Alert: బ్యాంకు పనుల కోసం వెళ్లేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జూలై 6వ తేదీన కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సెలవు కావచ్చు. ఏ ప్రాంతాల్లో, ఎందుకు బ్యాంకులు బంద్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఆర్‌బీఐ (RBI) విడుదల చేసే క్యాలెండర్ ప్రకారం స్థానిక పండుగలు లేదా ప్రత్యేక దినాల ఆధారంగా సెలవులు ఉంటాయి. దీనితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు ప్రతి ఆదివారం, నెలలోని రెండో, నాలుగో శనివారాలు సెలవు ఉంటుంది. అయితే రేపు, అంటే జూలై 6వ తేదీన బ్యాంకులు ఎక్కడ?, ఎందుకు? బంద్ ఉన్నాయో వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

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బ్యాంక్ సెలవులు

2026 జూలై 6వ తేదీన మిజోరంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. MHIP డే సందర్భంగా అక్కడ సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో శ్యాం ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి సందర్భంగా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. ఈ సెలవులు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులకు వర్తిస్తాయి.  

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బ్యాంక్ సెలవులు జులై 2026

అయితే దేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఢిల్లీ, ముంబై, నోయిడా, చెన్నై, బెంగళూరు, లక్నో, పాట్నా వంటి ప్రాంతాల్లో బ్యాంక్ పనులు మామూలుగానే సాగుతాయి, అక్కడ ఎలాంటి సెలవులు లేవు.  

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రేపు బ్యాంకులకు సెలవా?

ఒకవేళ బ్యాంకులు సెలవులో ఉన్నా, ఆన్‌లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. బ్యాంకులు భౌతికంగా మూసి ఉన్నప్పటికీ, ఏటీఎం (ATM), యూపీఐ (UPI),ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.   

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జులై 6 బ్యాంక్ హాలిడే

అయితే బిల్ పేమెంట్స్ లేదా భారీగా నగదు విత్‌డ్రా చేయాల్సి వస్తే మాత్రం బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిందే. మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లే ముందు, ఆ బ్రాంచ్ తెరిచి ఉందో లేదో ఒకసారి తెలుసుకోవడం మంచిది. లేదంటే అనవసరంగా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది.  

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రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హాలిడేస్

ఇక జూలై 9వ తేదీన షిల్లాంగ్‌లో పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. అలాగే ఈ నెలలో జూలై 11, 12 తేదీల్లో వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. జూలై 11వ తేదీ రెండో శనివారం కాగా, 12వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజుల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు.

TAGS:
Bank holiday July 6
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