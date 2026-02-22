English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఈ వారం ఎన్ని సెలవులు అంటే?

Tomorrow Likely Bank Holiday On February 23rd In Ranchi: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో కీలకంగా ఉన్న బ్యాంకుల సెలవు విషయమై ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలకమైన ఈ బ్యాంకులు ఎన్ని రోజులు పని చేస్తాయో తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. వచ్చే వారం బ్యాంకులకు ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బ్యాంకులు వెన్నెముకగా పని చేస్తున్నాయి. ప్రజల ఆర్థిక లావాదేవీలకు కూడా బ్యాంకులు కీలకంగా ఉన్నాయి. మరి అలాంటి బ్యాంకులు ఎప్పుడు పని చేస్తున్నాయో.. ఏ రోజు పని చేయడం లేదో తెలుసుకోవాలి. ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో బ్యాంకుల సెలవులు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఫిబ్రవరి నెల డ్రై మంత్‌గా చెప్పవచ్చు. అంటే ఫిబ్రవరి నెలలో వారాంతపు సెలవులు తప్ప పండుగలు, జాతీయ దినాలు వంటి సెలవులు ఒక్కటీ కూడా రాలేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క సెలవు రాలేదు. ఇప్పుడు చివరి వారం కూడా ఇతర సెలవులు బ్యాంకులకు లేవు. ఈ నెలలో వారాంతపు సెలవులు మాత్రమే వచ్చాయి.

ఫిబ్రవరి చివరి వారం అంటే 23వ తేదీ నుంచి 28వ తేదీ వరకు రెండంటే రెండు సెలవులు వచ్చాయి. అవి కూడా వారాంతపు సెలవులు. రెండో శనివారంతోపాటు ఆదివారం సెలవు వచ్చింది. ఈనెల పూర్తిగా.. సంపూర్ణంగా నాలుగు వారాలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అంటే అన్నీ వారాలు నాలుగేసి చొప్పున్న ఉన్నాయి.

దేశంలో ఒక చోట మాత్రమే రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం జార్ఖండ్‌లోని రాంచీలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు ఉందని తెలుస్తోంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా అక్కడ సెలవు ప్రకటించారు.

రెండు రోజుల సెలవులతో ముందే ప్రణాళిక వేసుకుంటే బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఎంజాయ్‌ చేయవచ్చు. ఇక వినియోగదారులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నా కూడా ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆన్‌లైన్‌ను ఉపయోగించుకుని చేసుకోవచ్చు. యూపీఐ, ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌, ఏటీఎంల ద్వారా లావాదేవీలు జరపవచ్చు.

