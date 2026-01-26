English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Bank Holiday On January 27th Know Why Here Full Details: ఆర్థిక లావాదేవీలు చేస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు లభిస్తోంది. రేపు ఎందుకు బ్యాంకులకు సెలవు? ఏం ఉందో తెలుసా? తమ డిమాండ్ల సాధనపై బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు వెళ్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేందుకు బ్యాంకులకు వెళ్తున్నారా? అయితే ఒక్క నిమిషం. రేపు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు వస్తుండడం విశేషం. ఇప్పటికే మూడు రోజుల సెలవు ముగియగా రేపు అంటే జనవరి 27వ తేదీన బ్యాంకులకు సెలవు లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /6

బ్యాంకులకు రేపు అంటే మంగళవారం సెలవు దక్కనుంది. ఎందుకంటే బ్యాంకు ఉద్యోగులు రేపు జాతీయ స్థాయి సమ్మె చేస్తున్నారు. తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు తమ ఆందోళనలో భాగంగా రేపు సమ్మెకు దిగుతున్నాయి. విధులు బహిష్కరించి తమ డిమాండ్ల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు.

3 /6

జనవరి 27వ తేదీన బ్యాంకులకు హాజరయ్యే ఉద్యోగులు మంగళవారం విధులకు హాజరుకాకుండా బహిష్కరించి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు. కొన్ని నిమిషాల పాటు నిరసన ప్రదర్శన చేసిన అనంతరం ఉద్యోగులు తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోతారు. 

4 /6

బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు వెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం తమకు పని ఒత్తిడి పెరిగిందని.. పని గంటలు కూడా పెరిగాయని చెబుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్‌కు ముందు బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు వెళ్తున్నారు. సమ్మెకు వెళ్లితే బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందని ఉద్యోగుల ఆరాటం. 

5 /6

తమకు ఐదు రోజుల పనిదినాలు (సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు) కల్పించాలని ప్రధాన డిమాండ్‌పై బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపడుతున్నారు. కాగా రేపటి సెలవుతో ఉద్యోగులకు మరో సెలవు రానుండడంతో వరుసగా నాలుగు సెలవులు కానున్నాయి.

6 /6

ఇప్పటికే రెండో శనివారం, ఆదివారం, గణతంత్ర దినోత్సవంతో కలిసి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. రేపు సమ్మె కారణంతో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుండడంతో వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు అయ్యాయి.

Tomorrow Bank Holiday January 27th Bank Holiday holiday news Holiday Updates Five Day Workweek Demand Banks May Remain Closed Tomorrow Nationwide strike Nationwide banks strike Bank employees Banks Strike Tomorrow State bank of India Punjab National Bank Bank of India Bank of Baroda Public sector Banks

Next Gallery

Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..