/school holiday 2026: 21, 22, 23.. మూడు రోజులు సెలవులా? అసలు నిజం ఇదే!

school holiday 2026: వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా ఆగస్టు 21న సెలవు వస్తుందని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 22న కూడా సెలవు ఉంటుందా? 23న ఆదివారం కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తాయా? అనే సందేహం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది. అయితే సెలవుల విషయంలో రాష్ట్రాన్ని బట్టి, విద్యాశాఖ నిర్ణయాన్ని బట్టి మార్పులు ఉంటాయి.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, పుదుచ్చేరిలో కొన్ని పాఠశాలలకు ఆగస్టు 21, 22 తేదీల్లో సెలవు ప్రకటించారు. SSC CGL పరీక్షలకు ఈ పాఠశాలలను పరీక్షా కేంద్రాలుగా ఎంపిక చేయడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పుదుచ్చేరి ప్రాంతంలో 53, కారైకాల్లో 8, మాహేలో 3, యానం ప్రాంతంలో 5 పాఠశాలలు కలిపి మొత్తం 69 పాఠశాలలు పరీక్షా కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి.
ఈ పాఠశాలల్లో పరీక్షలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ఆగస్టు 21, 22 తేదీల్లో విద్యార్థులకు సెలవు ఇచ్చారు. ఆగస్టు 23 ఆదివారం కావడంతో ఆయా పాఠశాలల విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు లభిస్తుంది. అయితే ఈ సెలవు పుదుచ్చేరిలోని అన్ని పాఠశాలలకు వర్తించదు. పరీక్షా కేంద్రాలుగా ఎంపికైన 69 పాఠశాలలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
ఇక ఆగస్టు 22న సెలవా, పని దినమా అనే విషయంలో మరో ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది. సుప్రీంకోర్టు మరియు దాని రిజిస్ట్రీకి ఆగస్టు 27న సెలవు ప్రకటించగా, దానికి బదులుగా ఆగస్టు 22 శనివారం పూర్తి పని దినంగా నిర్ణయించారు. అంటే ఈ నిర్ణయం సుప్రీంకోర్టు, రిజిస్ట్రీకి మాత్రమే సంబంధించినది.
కాబట్టి ఆగస్టు 22న అన్ని పాఠశాలలకు దేశవ్యాప్తంగా సెలవు అని చెప్పలేం. ఆయా రాష్ట్రాలు, విద్యాశాఖలు లేదా సంబంధిత పాఠశాలలు ప్రకటించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాను మాత్రమే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పరిశీలించాలి.
ఆగస్టు 23 ఆదివారం కావడంతో సాధారణంగా పాఠశాలలకు వారపు సెలవు ఉంటుంది. కానీ ఆగస్టు 21 వరలక్ష్మీ వ్రతం సెలవు, ఆగస్టు 22 సెలవు అనే విషయం మాత్రం ప్రాంతం, పాఠశాల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే మీ పాఠశాల నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారం చూసిన తర్వాతే సెలవు విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.