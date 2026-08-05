AP schools holiday:ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేడు (ఆగస్టు 5) స్కూల్స్ బంద్ ఉన్నాయా అనే సందేహం చాలా మంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఏబీవీపీ (అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాలేజీల బంద్కు మాత్రమే పిలుపునిచ్చింది. స్కూల్స్ బంద్పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏబీవీపీ ఈ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. మంగళవారం విశాఖపట్నంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాలేజీల బంద్ నిర్వహించాలని ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఏబీవీపీ డిమాండ్ చేసింది. పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను విడుదల చేయాలని కోరింది. ఈ బకాయిల మొత్తం సుమారు రూ.6,800 కోట్లుగా ఉందని ఏబీవీపీ పేర్కొంది. అలాగే జి.ఓ. నెం.77ను ఉపసంహరించుకోవాలని, అన్ని కోర్సుల అడ్మిషన్లను త్వరగా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు ఒకే అకడమిక్ క్యాలెండర్ అమలు చేయాలని కూడా కోరింది.
సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టళ్లకు శాశ్వత భవనాలు నిర్మించాలని, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించాలని ఏబీవీపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. విద్యను వ్యాపారంగా మార్చే విధానాలను అరికట్టాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ జిల్లా, విభాగ నాయకులతో పాటు పలువురు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం విద్యా రంగ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని నినాదాలు చేశారు.
ఇక స్కూల్స్ విషయానికి వస్తే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా విద్యాశాఖ నుంచి పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించినట్లు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. అందువల్ల సాధారణంగా స్కూల్స్ యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి.
అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను బట్టి స్థానిక యాజమాన్యాలు లేదా అధికారులు ప్రత్యేక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ స్కూల్ యాజమాన్యం నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని ఒకసారి తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.మొత్తానికి, నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏబీవీపీ పిలుపు కాలేజీల బంద్కే పరిమితం. స్కూల్స్కు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ లేదా సెలవు ప్రకటించలేదు. విద్యార్థులు తమ విద్యాసంస్థల అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే హాజరు కావాలి