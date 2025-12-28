Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Actress Interview : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక ఇంటర్వ్యూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ వార్తలో మాట్లాడింది ఎవరో కాదు… బిగ్ బాస్ తెలుగు ద్వారా మరింత గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ యాంకర్ అరియానా గ్లోరీ.. ఈ ఇంటర్వ్యూలో..తన జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను..తాను చేసిన ఉద్యోగాలను ఆమె చాలా నిజాయితీగా బయటపెట్టింది.
ప్రస్తుతం టీవీ షోలు, వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న అరియానా గ్లోరీ ఒకప్పుడు మాత్రం చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో జీవించింది. యాంకర్గా స్థిరపడే ముందు ఆమె ఎన్నో చిన్నచిన్న పనులు చేసిందట. కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి ఇంటి పనులు చేయడం.. నుంచి ఇతర పనుల వరకు అన్నింటినీ చేసిందని ఆమె చెప్పింది.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో అరియానా తన జీవితంలో చేసిన ఒక ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. “ఆ సమయంలో నాకు నేను చేస్తున్న ఉద్యోగం వల్ల.. నెలకు కేవలం 1800 రూపాయలే జీతం వచ్చేది. కానీ నా ఇంటి అద్దె మాత్రం 3000 రూపాయలు. అద్దె కట్టడానికి డబ్బులు దాచుకుంటే, ఒకసారి అవి కూడా దొంగతనం అయ్యాయి. ఆ రోజు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను” అని ఆమె భావోద్వేగంగా చెప్పింది.
డబ్బుల అవసరం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒకేసారి ఐదు..ఆరు పనులు కూడా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయని తెలిపింది. అప్పుడు తను ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడిందో ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలియజేసింది.
అరియానా అసలు పేరు ఆర్చనా అని..తరువాత తన పేరును తల్లిదండ్రులు మార్చారని కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. ఎందుకు మార్చారో తనకూ తెలియదని..కానీ ఇప్పుడు అరియానా అనే పేరుతో సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పింది. తన కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఈ రంగంలోకి రావడం అనుకోకుండా జరిగిందని తెలిపింది. ఒక రోజు టీవీలో యాంకర్ల కోసం వచ్చిన ప్రకటన చూసి ఆడిషన్కు వెళ్లానని.. అదృష్టవశాత్తు ఎంపికయ్యానని చెప్పింది.
మత విశ్వాసాల గురించి కూడా అరియానా ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పింది. చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో పెరిగానని..కానీ ఇటీవల సుబ్రహ్మణ్య స్వామిపై ఎక్కువ నమ్మకం పెరిగిందని వెల్లడించింది. దేవుడంటే తనకు ఎంతో భక్తి ఉందని, ఆ మాటలు చెప్పేటప్పుడు ఆమె చాలా భావోద్వేగానికి లోనైంది.