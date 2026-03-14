Tamil Actor Breakup: మరో తమిళ స్టార్ట్ నటుడు బ్రేకప్.. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అంటూ పోస్ట్..!

Tamil Actor :తమిళ నటుడు ఇటీవల చేసిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా ప్రైవేట్గా ఉంచే ఈ నటుడు, ఒక్కసారిగా చేసిన ఈ మిస్టీరియస్ పోస్ట్ అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
తమిళం తో పాటు తెలుగులో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న నదటుడు అర్జున్ దాస్. ఈ మధ్యనే ఓజి సినిమాలో కూడా ముఖ్యపాత్రలో కనిపించి నప్పించారు. అయితే అర్జున్ దాస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టిన ఒక పోస్ట్ ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. “ఎవరినైనా చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే, చివరికి వాళ్లు మన హృదయాన్ని పగలగొడితే… అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఎలా బయటపడాలి?” అంతు పోస్ట్ వేశారు.
ఈ మాటలు చదివిన అభిమానులు వెంటనే స్పందించడం ప్రారంభించారు. చాలామంది అభిమానులు ఈ పోస్ట్ చూసి అర్జున్ దాస్ నిజంగా హార్ట్ బ్రేక్ అనుభవిస్తున్నాడా.. అని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. కొందరు అతనికి ధైర్యం చెబుతూ కామెంట్లు కూడా చేశారు.
అయితే సోషల్ మీడియాలో మరో వర్గం మాత్రం ఈ పోస్ట్ను సినిమా ప్రమోషన్తో కూడా సంబంధం పెట్టింది. కొందరు నెటిజన్లు ఇది కొత్త సినిమా ప్రమోషన్ కోసం చేసిన పోస్ట్ కావచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. “ఇది కొత్త సినిమా ప్రమోషన్ మాత్రమే అయి ఉండొచ్చు” అని ఒక యూజర్ రాశాడు. మరొకరు “ప్రమోషన్ టాక్టిక్స్ కావచ్చు” అని కామెంట్ చేశారు.
అర్జున్ దాస్ మాత్రం ఈ పోస్ట్ వెనుక అసలు కారణం ఏమిటో ఇప్పటివరకు వెల్లడించలేదు. అందుకే ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో ఇంకా చర్చగా కొనసాగుతోంది. ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా అర్జున్ దాస్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. 2024లో ఒకసారి ప్రకృతి మధ్యలో ఒక యువతితో కలిసి కనిపించిన ఫోటో వైరల్ అయింది. ఆ ఫోటోలో అర్జున్ దాస్ ఆ యువతి భుజంపై చేయి వేసి ఉన్నట్లు కనిపించింది. అయితే ఆ యువతి ఎవరో స్పష్టంగా తెలియలేదు.
దాంతో అభిమానులు ఆ యువతి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఒక దశలో అర్జున్ దాస్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మితో రిలేషన్లో ఉన్నాడని కూడా రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే ఆ వార్తలను ఐశ్వర్య లక్ష్మి తర్వాత ఖండించింది. ఆ ఫోటో కేవలం ఫ్రెండ్స్ మధ్య తీసుకున్న సాధారణ ఫోటో మాత్రమే అని ఆమె చెప్పింది.
మరోసారి అభిమానులతో సోషల్ మీడియాలో చాట్ చేస్తూ అర్జున్ దాస్ తన పెళ్లి గురించి ఆసక్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చాడు. లవ్ మ్యారేజ్ ఇష్టమా లేక అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఇష్టమా అని అడిగితే, “నో మ్యారేజ్” అని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, అర్జున్ దాస్ ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన OG సినిమాలో కనిపించాడు. ప్రస్తుతం అతని తదుపరి ప్రాజెక్టులపై కూడా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.