Arjun Mahi: విలన్‌ రోల్‌ కోసం 15 కేజీల బరువు పెరిగిన హీరో.. ఎవరంటే..?

Arjun Mahi: అర్జున్ మహీ.. ఈ పేరు టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు బాగా సుపరితం. ఇష్టంగా మూవీతో హీరోగా ఆడియన్స్‌లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ నటుడు.. ఆ తరువాత ఎంజాయ్, నువ్వు నేను ఒరేయ్ ఒసేయ్ వంటి సినిమాలతో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే కొంత కాలం గ్యాప్ తీసుకున్న తరువాత ఇప్పుడు నెగిటివ్ షేడ్స్‌లో విలన్‌ రోల్స్‌లో అలరించేందుకు వచ్చేశాడు.
 
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ హీరోగా నటించిన బరాబర్ ప్రేమిస్తా మూవీ శుక్రవారం నుంచి థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో విలన్‌గా నటించిన అర్జున్ మహీ యాక్టింగ్‌కు మంచి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.  

హీరోతో వచ్చే సన్నివేశాలు.. ఇద్దరి మధ్య యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తన నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు అర్జున్.  

ఈ పాత్ర కోసం అర్జున్ మహీ చాలానే కష్టపడ్డాడు. ఏకంగా 15 కేజీల బరువు పెరిగి.. పాత్రలో జీవించి పూర్తి న్యాయం చేశాడు. అర్జున్ పాత్రలో ఒదిగిపోయేందుకు ఎంత శ్రమిస్తాడని మేకర్స్ అంటున్నారు.

ఇటు విలన్ రోల్స్‌ చేస్తునే మరోవైపు హీరోగానూ ఫుల్ బిజీగా మారిపోయాడు. హీరోగా రెండు సినిమాలు త్వరలోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్నాయి.  

తనకు హీరో, విలన్ రోల్స్‌ మాత్రమే కాకుండా.. కథను మలుపు తిప్పే పాత్రలు పోషించాలని ఉందని చెబుతున్నాడు అర్జున్ మహీ.   

