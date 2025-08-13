Arjun Tendulkar's Engagement: క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగింది. అర్జున్ సానియా చందోక్ తో బుధవారం నిశ్చితార్థం జరిగింది. సానియా చందోక్ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలు. ఘాయ్ కుటుంబం ముంబైకి చెందిన ప్రసిద్ధ వ్యాపార కుటుంబం. రవి ఘాయ్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ మెరైన్ డ్రైవ్ హోటల్, బ్రూక్లిన్ క్రీమరీ యజమాని. అర్జున్ టెండూల్కర్ ఎంగేజ్ మెంట్ చాలా సైలెంట్ గా జరిగిపోయింది. ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబాలకు చెందినవారు మాత్రమే హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఈ నిశ్చితార్థానికి సంబంధించి టెండూల్కర్ కుటుంబం లేదా ఘాయ్ కుటుంబం నిశ్చితార్థం గురించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఘాయ్ ఫ్యామిలీ ముంబైలో మంచి పేరున్న వ్యాపార కుటుంబం. వీరికి ఇంటర్ కాంటినెంటల్, మెరైన్ డ్రైవ్ హోటల్ తోపాటు బ్రూక్లిన్ క్రీమరీ ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ కూడా ఉంది.
ఐపీఎల్ 2025లో అర్జున్ టెండూల్కర్ తక్కువ మ్యాచుల్లో ఆడాడు. టోర్నమెంట్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడే ఛాన్స్ రాలేదు. మెగా వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ అతన్ని రూ. 30 లక్షల బేస్ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. కానీ జట్టు యాజమాన్యం అతన్ని ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చేర్చలేదు. దీంతో అర్జున్ అంతగా రాణించలేకపోయారు.
అర్జున్ ఇప్పటివరకు 17 ఫస్ట్-క్లాస్, 18 లిస్ట్-ఎ, 24 టి20 మ్యాచుల్లో ఆడగా.. అందులో ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లలో 37 వికెట్లు తీసుకుని.. 532 పరుగులు చేశాడు. లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో అర్జున్ 25 వికెట్లు 102 పరుగులు అర్జున్ పేరు మీద ఉన్నాయి.
ఐపీఎల్లో అర్జున్ టెండూల్కర్ రికార్డు ఎంత? టీ20 క్రికెట్లో అర్జున్ టెండూల్కర్ 27 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 119 పరుగులు చేశాడు. అర్జున్ దేశీయ క్రికెట్లో గోవా జట్టులో భాగంగా ఉన్నాడు. గతంలో ముంబై తరపున ఆడేవాడు. అర్జున్ ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 5 మ్యాచ్లు ఆడాడు. అందులో అతను 3 వికెట్లు, 13 పరుగులు సాధించాడు.ముంబై జట్టు అర్జున్ ను 30 లక్షలకు బేస్ ధరతో కొనుగోలు చేసినా లాస్ట్ సీజన్ మొత్తం బెంచ్ కే పరిమితమయ్యాడు.